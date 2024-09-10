Το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε στρατηγικά γυμνάσια που εκτείνονται στον Ειρηνικό και τον Αρκτικό (Βόρειο Παγωμένο) Ωκεανό, καθώς και στη Μεσόγειο, τη Βαλτική και την Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στα γυμνάσια θα συμμετάσχουν περισσότερα από 400 πλοία και υποβρύχια και 90.000 προσωπικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Εξάλλου η Ρωσία θα προσφύγει σε διεθνείς οργανισμούς μετά τη μαζική επίθεση της Ουκρανίας εναντίον της Μόσχας και της δυτικής Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε πως τα πλήγματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αποτελούν «παράνομη τρομοκρατική ενέργεια».

Επίσης, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε, σύμφωνα με το RIA, πως εκπρόσωποι των χωρών των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) θα συζητήσουν πρωτοβουλίες για την Ουκρανία στη διάρκεια συνάντησής τους για την ασφάλεια που αρχίζει σήμερα.

Η συνάντηση διεξάγεται στη Ρωσία από τις 10 ως τις 12 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Σοϊγκού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με την επίθεσή της στην περιφέρεια του Κουρσκ, η Ουκρανία ήθελε να αποσπάσει την προσοχή των ρωσικών δυνάμεων από τον Ντονμπάς, αλλά «έχουμε αρκετές δυνάμεις και συνεχίζουμε την επίθεσή μας».

Ο Σοϊγκού πρόσθεσε πως τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν σχεδόν 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ντονμπάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

