Η Γαλλία αποσύρει σάλτσα πέστο που συνδέεται με περιστατικά αλλαντίασης

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εντόπισε πέντε πιθανές περιπτώσεις τροφικής αλλαντίασης, μιας δυνητικά θανατηφόρου ασθένειας, στην κεντρική Γαλλία που συνδέεται με την κατανάλωση μολυσμένης σάλτσα πέστο.

Η σάλτσα είχε πουληθεί σε κάποιες υπαίθριες αγορές στην κεντρική Γαλλία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αλλαντίαση είναι μια σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια εάν δεν διαγνωστεί γρήγορα και δεν αντιμετωπιστεί με αντιτοξίνη.

«Δεδομένης της περιόδου επώασης (από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες) και της σοβαρής φύσης της νόσου, τα άτομα που μπορεί να έχουν καταναλώσει αυτά τα προϊόντα καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικά» ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

