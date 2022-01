Ο Μπόρις Τζόνσον είχε σκοπό να τηλεφωνήσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο οι εξελίξεις φαίνεται ότι ίσως μπουν εμπόδιο σε αυτό το πλάνο.

Μια δημοσιογράφος αναφέρει ότι εξαιτίας του σάλου που έχει προκληθεί από το partygate στη Ντάουνινγκ Στριτ και το πόρισμα της έκθεσης Γκρέι, ο πρωθυπουργός φαίνεται πως δεν έχει πρόθεση να κάνει τελικά το τηλεφώνημα σήμερα.

I'm told Boris Johnson's planned call with Russian President Vladimir Putin today has been cancelled.



When the Gray report landed the Russians were asked to shift the time - but they couldn't. So it's off...