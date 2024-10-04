Το τηλεφώνημα από Τεχεράνη προς Λονδίνο λίγο πριν την πυραυλική επίθεση

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, δεν έχει επισήμως χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση.

Προηγούμενες κινήσεις προς κάτι τέτοιο τελικά πάγωσαν υπό το σκεπτικό πως στην ουσία ολόκληρο το καθεστώς στην Τεχεράνη θα χαρακτηριζόταν τρομοκρατικό, δεδομένου του τόσο κεντρικού ρόλου των Φρουρών της Επανάστασης στο ισλαμικό κράτος.

Ο λόγος που το Λονδίνο δεν ήθελε και δε θέλει κάτι τέτοιο είναι, σύμφωνα με αναλυτές, ότι επιθυμεί να διατηρήσει το ρόλο του διπλωματικού αγωγού ή «αγγελιαφόρου» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, έναν ρόλο βέβαια που επισήμως παίζει εδώ και δεκαετίες η Ελβετία.

Η εκτίμηση στο Foreign Office, υπό διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες, είναι ότι κρατώντας ανοιχτό έναν δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη η Βρετανία έχει γίνει ένας σημαντικός διαμεσολαβητής για τις ΗΠΑ.

Η πεποίθηση αυτή έχει ενισχυθεί με την τρέχουσα κρίση και εξηγεί τις συχνές αναφορές του υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι το τελευταίο διάστημα σε επικοινωνίες του με την Τεχεράνη ώστε να περάσει το μήνυμα για «αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση».

Ο ρόλος αυτός αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τη Βρετανία μετά από τη δυσαρέσκεια του Ισραήλ με την κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε δημοσίως τη νέα βρετανική κυβέρνηση για «υπονόμευση» του Ισραήλ με αφορμή την αναστολή 30 αδειών εξαγωγής όπλων από το Λονδίνο και την άρση των ενστάσεων περί πιθανής έκδοσης εντάλματος σύλληψης για τον Ισραηλινό ηγέτη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Μέσα σε αυτό το υπόβαθρο προκύπτει λοιπόν σήμερα η πληροφορία της εφημερίδας Times ότι μία ώρα πριν το Ιράν εξαπολύσει την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ την Τρίτη, ο Ντέιβιντ Λάμι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον ομόλογό του στην Τεχεράνη.

Ο Αμπάς Αραγκτσί, που, όπως έχει δηλώσει, μετά από την επίθεση επικοινώνησε με Ευρωπαίους ομολόγους του διαμηνύοντας ότι το Ιράν δεν επιθυμεί κλιμάκωση, έχει ιδιαίτερη σχέση με τη Βρετανία. Εδώ, στο Πανεπιστήμιο του Κεντ, ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην πολιτική σκέψη.

Φοβούμενος ότι η επίθεση επίκειτο, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών επιδίωκε το τηλεφώνημα από το πρωί της Τρίτης, γράφει η βρετανική εφημερίδα. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Foreign Office, στο τηλεφώνημα διαπιστώθηκε γρήγορα πως οι Ιρανοί είχαν λάβει την απόφαση.

Το τι συνέβη αμέσως μετά από αυτό το τηλεφώνημα είναι ασαφές, αλλά οι Αμερικανοί ήταν έτοιμοι για την απόκρουση των βαλλιστικών πυραύλων, επισημαίνουν με νόημα οι Times, όπως επίσης έτοιμα ήταν και τα βρετανικά Typhoon από το Ακρωτήρι, τα οποία τελικά δεν ενεπλάκησαν σε κατάρριψη στόχων.

Σε ό,τι αφορά τη συνομιλία Λάμι-Αραγκτσί, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ιρανός υπουργός κατηγόρησε τη Βρετανία πως δεν έχει καταδικάσει αρκετά σθεναρά το ρόλο του Ισραήλ στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Επίσης, τονίστηκε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στα χτυπήματα που σκότωσαν τους ηγέτες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, Ισμαΐλ Χανίγιε και Χασάν Νασράλα και όχι αντίποινα για την ισραηλινή εισβολή στον νότιο Λίβανο.

