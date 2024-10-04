Πόλεις της κεντρικής Βοσνίας βρίσκονταν σήμερα το πρωί αντιμέτωπες με σοβαρές πλημμύρες έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις, με σπίτια, αυτοκίνητα και κήπους να βρίσκονται κάτω από τα νερά στο Κισελιάκ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στη γειτονική Κροατία, οι αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες γύρω από το λιμάνι της Ριέκα, στην Ίστρια, καθώς και στο κέντρο της χώρας.

Νεκροί και αγνοούμενοι στο Σαράγιεβο

Στην Σερβία - Ερζεγοβίνη εκφράζονται φόβοι ότι οι ζημιές θα είναι πιο σημαντικές στην πόλη Γιαμπλάνιτσα, η πρόσβαση στην οποία δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί.

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς ούτε να μπει στη Γιαμπλάνιτσα ούτε να βγει από αυτή», ανέφεραν οι υπηρεσίες αρωγής αυτής της πόλης των 4.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Σαράγεβο, κοντά στην τεχνητή λίμνη με την ίδια ονομασία.

Στο Κισελιάκ, γύρω στα 20 χιλιόμετρα δυτικά του Σαράγεβο, τα οχήματα είχαν καλυφθεί από το νερό, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, υπάρχουν νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι. Πυροσβέστες, αστυνομικοί και δημόσιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί, όμως επιπλέον βοήθεια είναι απαραίτητη για να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση και να περιορισθούν οι συνέπειες των καταιγίδων.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας, την οποία επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός BHRT, μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

