Ιράν: Νέο προπαγανδιστικό βίντεο των Φρουρών της Επανάστασης μετά την επίθεση στο Ισραήλ

Νέο προπαγανδιστικό βίντεο, που μοιάζει με προειδοποίηση, με τις προετοιμασίες για τη μαζική πυραυλική επίθεση της Τρίτης κατά του Ισραήλ (επιχείρηση Sadeq 2) δημοσίευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Στο βίντεο, Ιρανοί στρατιωτικοί διακρίνονται να ετοιμάζουν τους πυραύλους, αλλά και να γράφουν συνθήματα κατά του Ισραήλ πάνω τους.

Το Ιράν έπληξε το Ισραήλ με σχεδόν 200 πυραύλους κατά τη διάρκεια της τελευταίας μαζικής επίθεσης, και το Τελ Αβίβ προειδοποιεί με σκληρά αντίποινα. «Στοχεύσαμε στρατηγικά κέντρα εντός των ‘’κατεχομένων’’ με πυραύλους που κατασκευάστηκαν από τους γιους του Ισλαμικού Ιράν» είχαν αναφέρει οι Φρουροί της Επανάστασης.

Σημειώνεται ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναμένεται να τελέσει σήμερα Παρασκευή μνημόσυνο για τον δολοφονηθέντα ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στο πλαίσιο της προσευχής της Παρασκευής στην Τεχεράνη, αναρτώντας σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο X.

Ο Νασράλα σκοτώθηκε πριν από μια εβδομάδα σε ισραηλινό χτύπημα στο υπόγειο αρχηγείο της οργάνωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ανώτερος διοικητής του των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο Abbas Nilforoushan, σκοτώθηκε μαζί με τον Νασράλα και άλλους διοικητές της Χεζμπολάχ.

Ο Χαμενεΐ έκανε τελευταία προσευχή της Παρασκευής τον Ιανουάριο του 2020, αφού το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους σε βάση του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ, ως απάντηση σε χτύπημα που σκότωσε τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο Μεγάλο Τζαμί στην Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

