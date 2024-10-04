Λογαριασμός
Προκλητική ανάρτηση της παλαιστινιακής κοινότητας στην Αθήνα για τον θάνατο του Ιωνά Καρούση

«Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει στο Ισραήλ, σε έναν τόπο σύγκρουσης, και να πεθάνει εκεί όταν η Ελλάδα είναι η πραγματική του πατρίδα» 

Ίωνας

Με μια προκλητική ανάρτηση στα social media αναφέρθηκε στον θάνατο του Έλληνα στο Ισραήλ, του Ιωνά Καρούση, η Παλαιστινιακή Κοινότητα της Ελλάδας.

«Ο Ιωνας δεν ήταν αθώος πολίτης που επισκεπτόταν το Ισραήλ. Ήταν μέλος του ισραηλινού στρατού» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος Ιωνάς Καρούσης, κάτοικος Ιεροσολύμων ήταν ο Έλληνας νεκρός του τρομοκρατικού χτυπήματος που σημειώθηκε στη Γιάφα του Τελ Αβίβ, κατά τον χρόνο της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανάρτηση: 

«Με μεγάλη λύπη απευθυνόμαστε στον τραγικό θάνατο του Ίωνα, ενός Έλληνα πολίτη που έχασε τη ζωή του στο Ισραήλ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, δυστυχώς, ο Ιωνας δεν ήταν αθώος πολίτης που επισκεπτόταν το Ισραήλ. Ήταν, μέλος του ισραηλινού στρατού. Αυτό το ανησυχητικό γεγονός εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα: Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει στο Ισραήλ, σε έναν τόπο σύγκρουσης, και να πεθάνει εκεί όταν η Ελλάδα είναι η πραγματική του πατρίδα».

Πηγή: skai.gr

