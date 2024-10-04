Με μια προκλητική ανάρτηση στα social media αναφέρθηκε στον θάνατο του Έλληνα στο Ισραήλ, του Ιωνά Καρούση, η Παλαιστινιακή Κοινότητα της Ελλάδας.

«Ο Ιωνας δεν ήταν αθώος πολίτης που επισκεπτόταν το Ισραήλ. Ήταν μέλος του ισραηλινού στρατού» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος Ιωνάς Καρούσης, κάτοικος Ιεροσολύμων ήταν ο Έλληνας νεκρός του τρομοκρατικού χτυπήματος που σημειώθηκε στη Γιάφα του Τελ Αβίβ, κατά τον χρόνο της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Με μεγάλη λύπη απευθυνόμαστε στον τραγικό θάνατο του Ίωνα, ενός Έλληνα πολίτη που έχασε τη ζωή του στο Ισραήλ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, δυστυχώς, ο Ιωνας δεν ήταν αθώος πολίτης που επισκεπτόταν το Ισραήλ. Ήταν, μέλος του ισραηλινού στρατού. Αυτό το ανησυχητικό γεγονός εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα: Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει στο Ισραήλ, σε έναν τόπο σύγκρουσης, και να πεθάνει εκεί όταν η Ελλάδα είναι η πραγματική του πατρίδα».

Πηγή: skai.gr

