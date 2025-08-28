Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ανανεώσει για τελευταία φορά την ειρηνευτική αποστολή στον Λίβανο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα ψηφίσει σήμερα Πέμπτη για την παράταση της μακροχρόνιας ειρηνευτικής αποστολής στον Λίβανο μέχρι το τέλος του 2026, όταν η επιχείρηση θα ξεκινήσει μια ετήσια «τακτική και ασφαλή αποχώρηση και ανάκληση», δήλωσαν διπλωμάτες.

Η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία ιδρύθηκε το 1978, περιπολεί τα νότια σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ. Η εντολή για την επιχείρηση ανανεώνεται ετησίως και η τρέχουσα εξουσιοδότησή της λήγει στις 31 Αυγούστου.

Το 15μελές συμβούλιο πρόκειται να υιοθετήσει ένα γαλλικό σχέδιο ψηφίσματος μετά την επίτευξη συμβιβασμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μέλος του συμβουλίου με δικαίωμα βέτο που δήλωσε σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών την περασμένη εβδομάδα ότι η UNIFIL θα πρέπει να παραταθεί μόνο για ένα τελευταίο έτος, δήλωσαν διπλωμάτες, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το προσχέδιο κειμένου «ζητεί από την UNIFIL να παύσει τις δραστηριότητές της στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και να ξεκινήσει από αυτήν την ημερομηνία και εντός ενός έτους την ομαλή και ασφαλή αποχώρηση του προσωπικού της, σε στενή διαβούλευση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, με στόχο να καταστεί η κυβέρνηση του Λιβάνου ο μοναδικός πάροχος ασφάλειας στο νότιο Λίβανο».

Η εντολή της UNIFIL επεκτάθηκε το 2006, μετά από έναν πόλεμο που διήρκεσε έναν μήνα μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ώστε να επιτραπεί στις ειρηνευτικές δυνάμεις να βοηθήσουν τον λιβανέζικο στρατό να διατηρήσει τμήματα του νότου απαλλαγμένα από όπλα ή ένοπλο προσωπικό εκτός από εκείνο του λιβανέζικου κράτους.

Αυτό έχει προκαλέσει τριβές με τη Χεζμπολάχ, η οποία ουσιαστικά ελέγχει το νότιο Λίβανο παρά την παρουσία του λιβανέζικου στρατού. Η Χεζμπολάχ είναι ένα βαριά οπλισμένο κίνημα που αποτελεί την ισχυρότερη πολιτική δύναμη του Λιβάνου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για μια εκεχειρία τον Νοέμβριο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ μετά από περισσότερο από ένα χρόνο σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν τώρα να προωθήσουν ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η Ουάσινγκτον συνδέει το σχέδιο με μια σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, ενώ παράλληλα προωθεί μια ζώνη οικονομικής ανάπτυξης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και τον Κόλπο στο νότιο Λίβανο, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Χεζμπολάχ από την ιρανική χρηματοδότηση.

Πηγή: skai.gr

