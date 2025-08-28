ΗΠΑ: Η Σούζαν Μονάρεζ απολύθηκε από διευθύντρια των CDC

Η διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) Σούζαν Μονάρεζ, καρατομήθηκε από τη θέση της λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη πολλούς αξιωματούχους της κυβέρνησης που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε ότι η Μονάρεζ αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση της μετά από λιγότερο από ένα μήνα ως κορυφαία αξιωματούχος δημόσιας υγείας της χώρας. Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, ​​η Μονάρεζ είχε προγραμματίσει μια τηλεδιάσκεψη σε επίπεδο υπηρεσίας για τη Δευτέρα, αλλά ακυρώθηκε την Παρασκευή, δήλωσαν αρκετοί υπάλληλοι των CDC υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο διορισμός της Μονάρεζ επικυρώθηκε από τη Γερουσία στις 29 Ιουλίου με ψήφους 51-47 αφού προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ τον Μάρτιο. Ήταν η πρώτη διευθύντρια του CDC που απαιτούσε επιβεβαίωση από τη Γερουσία βάσει μιας αλλαγής νόμου του 2023 και η πρώτη μη γιατρός που ηγήθηκε του οργανισμού από το 1953. Η Μονάρεζ υπηρετούσε ως αναπληρώτρια διευθύντρια από τον Ιανουάριο του 2025.

Η Μονάρεζ ανέλαβε έναν οργανισμό υπό πίεση, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε περικοπές του προϋπολογισμού των CDC κατά σχεδόν 40% για το 2026, οδηγώντας σε χιλιάδες απολύσεις πριν από μερικές επαναπροσλήψεις. Ο οργανισμός έχει επίσης αντιμετωπίσει εσωτερικές παραιτήσεις, και ζητήματα ηθικού, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

