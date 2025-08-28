Βολιβιανό δικαστήριο διέταξε την Τετάρτη την απελευθέρωση ενός ισχυρού δεξιού πολιτικού ηγέτη, λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα της Βολιβίας έχασε τις εκλογές. Η δεξιά εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία στο επόμενο κοινοβούλιο της Βολιβίας, καθώς η διασπασμένη αριστερά, στην εξουσία για είκοσι χρόνια στο κράτος των Άνδεων, υπέστη πανωλεθρία στις εκλογές της 17ης Αυγούστου.

Ο Λουίς Φερνάντο Καμάτσο, κυβερνήτης της περιφέρειας Σάντα Κρουζ της Βολιβίας, τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό, αφού βρισκόταν πίσω από τα κάγκελα από το 2022 χωρίς καταδίκη.

Ο Καμάτσο συνελήφθη το 2022 και κατηγορήθηκε για «τρομοκρατία» για τη συμμετοχή του σε γεγονότα κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης της Βολιβίας το 2019, μια εποχή κατά την οποία ο τότε πρόεδρος Έβο Μοράλες παραιτήθηκε εν μέσω καταγγελιών για εκλογική νοθεία.

Ο Καμάτσο, ο οποίος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε ορισμένες από τις διαδηλώσεις που απαιτούσαν την παραίτηση του Μοράλες από την εξουσία, αντιμετώπισε επίσης κατηγορίες που σχετίζονται με μια απεργία στην οποία ηγήθηκε το 2022.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βολιβίας διέταξε επανεξέταση της υπόθεσης του Καμάτσο, σημειώνοντας ότι η προφυλάκιση στη Βολιβία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η σύλληψη του Καμάτσο προκάλεσε επικρίσεις από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατηγορίες ότι το κυβερνών κόμμα «Κίνημα για τον Σοσιαλισμό» (MAS) χρησιμοποιούσε τη δικαστική εξουσία για να καταδιώξει τους αντιπάλους του μετά την ανάκτηση της εξουσίας στις εκλογές του 2020 στη Βολιβία.

Η απελευθέρωσή του θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αλλαγές στην τύχη άλλων προσωπικοτήτων που η σημερινή δεξιά αντιπολίτευση της Βολιβίας θεωρεί πολιτικούς κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένης της πρώην προέδρου Τζανίν Άνιες. Ανέλαβε τα καθήκοντά της μετά τον Μοράλες το 2019 και εκτίει ποινή φυλάκισης δέκα ετών που σχετίζεται με την άνοδό της στην προεδρία.

Ο Μάρκο Πουμάρι, ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της ισχυρής Πολιτικής Επιτροπής του Ποτόσι, μιας περιοχής που κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου στον κόσμο, ενδέχεται επίσης να αποφυλακιστεί σε κατ' οίκον περιορισμό.

Συνελήφθη το 2021.

Τα βολιβιανά δικαστήρια εξετάζουν αρκετές υποθέσεις εναντίον του και την Τρίτη ήραν την προληπτική κράτηση για ένα θέμα που σχετίζεται με την κρίση του 2019.

«Υπάρχει ελπίδα. Η Βολιβία ανακτά την ανεξαρτησία του δικαστικού της συστήματος και τις δημοκρατικές αξίες της», έγραψε η ομάδα του Καμάτσο στον λογαριασμό του στο X την Τετάρτη.

Ο δικηγόρος του Καμάτσο δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει ότι ο πολιτικός θα μεταφερθεί την Παρασκευή στη Σάντα Κρουζ, την πλουσιότερη περιοχή της Βολιβίας, όπου ο Καμάτσο εξελέγη κυβερνήτης το 2021 μετά από μια αποτυχημένη προεδρική υποψηφιότητα το 2020.

Ο Καμάτσο έφτασε στο δικαστήριο τη Δευτέρα φορώντας την πράσινη και άσπρη ζώνη του κυβερνήτη πάνω από τις χειροπέδες του, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι θα επέστρεφε στο αξίωμά του εάν αφεθεί ελεύθερος.

Σε μια ανάρτηση στο X την Τρίτη, ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, από το κόμμα MAS, επέκρινε την έλλειψη δικαστικής προόδου σε υποθέσεις από τις ταραχές του 2019 μετά από αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές.

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 800 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, όταν ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των βολιβιανών δυνάμεων ασφαλείας και των υποστηρικτών του έκπτωτου προέδρου Μοράλες.

«Καλούμε τη δικαστική εξουσία να αφήσει το έργο της να καθοδηγείται από την αλήθεια και την αντικειμενικότητα», δήλωσε ο Άρσε.

Οι Βολιβιανοί απέρριψαν αποφασιστικά το MAS -το οποίο κυβερνά τη χώρα για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών- στις προεδρικές εκλογές του πρώτου γύρου στις 17 Αυγούστου. Ο επίσημος υποψήφιος του κόμματος κέρδισε λίγο πάνω από το 3% των ψήφων.

Ο κεντρώος γερουσιαστής Ροντρίγκο Παζ και ο συντηρητικός πρώην πρόεδρος Χόρχε «Τούτο» Κιρόγκα πρόκειται να αναμετρηθούν στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών της 19ης Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.