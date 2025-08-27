Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποίησε την Τετάρτη συνάντηση με τον ομόλογό του του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι δυο άνδρες φωτογραφήθηκαν πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους, αλλά δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Όπως αναφέρει πάντως το πρακτορείο Reuters, μετά τη συνάντηση, ο Ισραηλινός υπουργός ερωτηθείς για το ποιο είναι το σχέδιο του Τελ Αβίβ για ένα παλαιστινιακό κράτος, διεμήνυσε ότι «δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο». Ο Σάαρ χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ρούμπιο «πολύ καλή».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την εξαίρεση των ΗΠΑ, κάλεσε την Πέμπτη το Ισραήλ να σταματήσει τις νέες επιχειρήσεις στη Γάζα, και να άρει χωρίς όρους τους περιορισμούς στη βοήθεια των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης στην οποία στηρίχθηκε ο ΟΗΕ για να κηρύξει κατάσταση λιμού στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Η χώρα περιόρισε αυστηρά την ανθρωπιστική βοήθεια και μερικές φορές τη διέκοψε τελείως στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

"Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ.

Ο προέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε μιας συνάντησης πολιτικής για τον πόλεμο στη Γάζα την Τετάρτη, με τη συμβολή του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και του πρώην απεσταλμένου του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Τζάρεντ Κούσνερ, ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.