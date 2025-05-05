ΗΠΑ: Τουλάχιστον 3 νεκροί μετά την ανατροπή πλοιαρίου κοντά στο Σαν Ντιέγκο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι πνίγηκαν όταν μικρό πλοιάριο ανατράπηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, βόρεια του Σαν Ντιέγκο, ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα οι αρχές στο NBC News και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, με την ακτοφυλακή να δηλώνει ότι διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό εννέα αγνοουμένων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για παράτυπους μετανάστες.

Ένας επιζήσας του ναυαγίου είπε στους διασώστες ότι 18 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοιάριο όταν αυτό ανατράπηκε από τα κύματα, ανέφερε ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής της πόλης Ενσινίτας, ο Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με το NBC. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία με ασθενοφόρο, αλλά ότι δεν είναι επί του παρόντος σαφές πόσοι άνθρωποι αγνοούνται.

Multiple fatalities reported as boatload of illegal immigrants capsizes in San Diego



At least 18 people were found on the beach.



3 are confirmed dead.



Four people have been transported to local hospitals. pic.twitter.com/3GjbSCPUNO — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) May 5, 2025

Η αμερικανική ακτοφυλακή δήλωσε σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό εννέα ανθρώπων που αγνοούνται στα ανοιχτά της παραλιακής πόλης Ντελ Μαρ, στην Καλιφόρνια, περίπου 32 χλμ. βόρεια του Σαν Ντιέγκο, μετά την αναφορά που έλαβε για την ανατροπή πλοιαρίου. Το σκάφος βρέθηκε στην ακτή γύρω στις 6.30 π.μ. (ώρα Ειρηνικού).

CA: Three are dead and several are hospitalized after a “panga boat” overturned and washed ashore this morning at Torrey Pines State Beach in San Diego County—The coast guard was initially searching for 9 individuals who were reportedly on the boat.



“There were estimated to be… pic.twitter.com/i9NefCuqUy — Ali Bradley (@AliBradleyTV) May 5, 2025

Ένας επιζήσας είπε στους πρώτους ανθρώπους που έφθασαν στο σημείο ότι ένα ή δύο παιδιά είναι μεταξύ των αγνοουμένων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής Χάντερ Σνάμπελ στην εφημερίδα San Diego Union Tribune.

Ούτε η ακτοφυλακή ούτε η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης Ενσινίτας απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

