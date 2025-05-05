Λογαριασμός
Τουλάχιστον τρεις νεκροί, εννέα αγνοούμενοι, μετά την ανατροπή πλοιαρίου κοντά στο Σαν Ντιέγκο

Ένας επιζήσας του ναυαγίου είπε στους διασώστες ότι 18 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοιάριο όταν αυτό ανατράπηκε από τα κύματα, ανέφεραν οι αρχές 

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 3 νεκροί μετά την ανατροπή πλοιαρίου κοντά στο Σαν Ντιέγκο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι πνίγηκαν όταν μικρό πλοιάριο ανατράπηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, βόρεια του Σαν Ντιέγκο, ανακοίνωσαν σήμερα  Δευτέρα οι αρχές στο NBC News και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, με την ακτοφυλακή να δηλώνει ότι διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό εννέα αγνοουμένων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για παράτυπους μετανάστες. 

Ένας επιζήσας του ναυαγίου είπε στους διασώστες ότι 18 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοιάριο όταν αυτό ανατράπηκε από τα κύματα, ανέφερε ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής της πόλης Ενσινίτας, ο Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με το NBC. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία με ασθενοφόρο, αλλά ότι δεν είναι επί του παρόντος σαφές πόσοι άνθρωποι αγνοούνται.

Η αμερικανική ακτοφυλακή δήλωσε σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό εννέα ανθρώπων που αγνοούνται στα ανοιχτά της παραλιακής πόλης Ντελ Μαρ, στην Καλιφόρνια, περίπου 32 χλμ. βόρεια του Σαν Ντιέγκο, μετά την αναφορά που έλαβε για την ανατροπή πλοιαρίου. Το σκάφος βρέθηκε στην ακτή γύρω στις 6.30 π.μ. (ώρα Ειρηνικού).

Ένας επιζήσας είπε στους πρώτους ανθρώπους που έφθασαν στο σημείο ότι ένα ή δύο παιδιά είναι μεταξύ των αγνοουμένων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής Χάντερ Σνάμπελ στην εφημερίδα San Diego Union Tribune.

Ούτε η ακτοφυλακή ούτε η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης Ενσινίτας απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

