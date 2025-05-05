Η κινεζική εταιρεία που θα προμηθεύσει τουρμπίνες για ανεμογεννήτριες για το νέο αιολικό πάρκο στη Γερμανία διοικείται από βετεράνο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, στενό συνεργάτη του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος δηλώνει «αιώνια πίστη» στο καθεστώς του Πεκίνου και έχει αναθέσει σε πρώην στρατιωτικούς καίριους ρόλους στην επιχείρηση, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ασφαλείας για την ενεργειακή εξάρτηση ευρωπαϊκών κρατών από την Κίνα.

Η κινεζική εταιρεία που θα προμηθεύσει τουρμπίνες για ανεμογεννήτριες που θα χρησιμοποιηθούν στο νέο αιολικό πάρκο που θα εξυπηρετεί τη Γερμανία, μέλος του ΝΑΤΟ, διοικείται από έναν βετεράνο του κινεζικού στρατού, ο οποίος έχει ορκιστεί αιώνια πίστη στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ το προσωπικό της περιλαμβάνει αρκετούς πρώην στρατιωτικούς, σύμφωνα με στοιχεία που αποκαλύπτει το Newsweek.

Το ιστορικό στρατιωτικής και πολιτικής εμπλοκής καθώς και οι συνεχιζόμενες δηλώσεις αφοσίωσης από τον ιδρυτή και πρόεδρο του ομίλου Ming Yang, Τζανγκ Τσουανγουέι, υπογραμμίζει την πρόκληση ασφαλείας με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η επιδίωξή τους να επεκτείνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξανόμενη εξάρτηση από κινεζική τεχνολογία για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες, επιχειρήσεις και αμυντικά συστήματα.

Η ετοιμότητα ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών και μελών του ΝΑΤΟ να συνδέσουν το μέλλον τους με μια ολοένα και ισχυρότερη Κίνα, ενδέχεται επίσης να προκαλέσει την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με τον κύριο γεωπολιτικό της αντίπαλο επιδεινώνονται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ευρώπη έχει αποτύχει στη διασφάλιση της δικής της άμυνας και ασφάλειας.

Παρά τις προειδοποιήσεις, το έργο του αιολικού πάρκου Waterkant στη Βόρεια Θάλασσα προχωρά με τη Ming Yang Smart Energy ως προμηθευτή, σύμφωνα με απόρρητη έκθεση που επικαλείται το Newsweek. Η έκθεση, που εκπονήθηκε από think tank του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, αναφέρει ότι η ανάθεση έργων σε κινεζικές εταιρείες φέρει τεχνολογικούς και πολιτικούς κινδύνους και διατυπώνει «σαφή» σύσταση να μην προχωρήσει η συνεργασία.

Το αιολικό πάρκο Waterkant αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028, με ισχύ σχεδόν 300 μεγαβάτ και ικανότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε έως και 400.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Luxcara, με έδρα το Αμβούργο, η οποία ανέθεσε το έργο στη Ming Yang.

Το έργο βρίσκεται κοντά σε τρία κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ: τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Δανία.

Οι επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για την εγγύτητα του έργου σε περιοχές της Γερμανίας όπου πραγματοποιούνται ασκήσεις με πραγματικά πυρά από τον στρατό, καθώς και για το ενδεχόμενο να ανοίξει ο δρόμος για την εισροή κρατικά επιδοτούμενου κινεζικού εξοπλισμού αιολικής ενέργειας, κάτι που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τους ευρωπαϊκούς προμηθευτές — όπως συνέβη στο παρελθόν με την άλλοτε ακμάζουσα ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών.

Το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι δεν σχολιάζει συγκεκριμένα έργα. «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με μη αξιόπιστους κατασκευαστές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον ενεργειακό τομέα, ο οποίος είναι υψίστης σημασίας λόγω της κρίσιμης σημασίας του για την ασφάλεια του εφοδιασμού», ανέφερε ο εκπρόσωπος Χένινγκ Ζανέτι σε δήλωσή του στο Newsweek μέσω email.

Δεν είναι ασυνήθιστο για ηγετικά στελέχη της κινεζικής βιομηχανίας, ακόμη και σε μη κρατικές επιχειρήσεις, να διατηρούν δεσμούς με το Κομμουνιστικό Κόμμα ή με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA), ωστόσο οι δεσμοί του Τζανγκ είναι ιδιαίτερα στενοί.

Σύμφωνα με πορτρέτο και συνέντευξη του Τζανγκ στον ιστότοπο του Τμήματος Υποθέσεων Βετεράνων της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, εντάχθηκε στον PLA το 1978 σε ηλικία 16 ετών και υπέβαλε αίτηση ένταξης στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας σε ηλικία 18 ετών.

«Από τότε που εντάχθηκε στο Κόμμα, ο Τζανγκ Τσουανγουέι υπήρξε πάντα πιστός στο Κόμμα, παρέμεινε σταθερός στις πεποιθήσεις του, διατήρησε τον αυθεντικό του χαρακτήρα και τίμησε με πράξεις την αρχική του πρόθεση και τον όρκο που έδωσε κατά την ένταξή του», αναφέρεται στο πορτρέτο του 2023. «Έχει θέσει ως αποστολή του να αναπτύξει τη χώρα μέσω της βιομηχανίας και να την υπηρετήσει μέσα από την παραγωγή».





