Για επτά ολόκληρες ώρες έμεινε κολλημένη ανάποδα ανάμεσα σε δύο βράχους μια γυναίκα στην κοιλάδα Hunter της Αυστραλίας όταν προσπάθησε να πιάσει το κινητό της.

Η γυναίκα περπατούσε με τους φίλους της σε μια ιδιωτική ιδιοκτησία στη Λαγκούνα, μια επαρχιακή πόλη στην κοιλάδα Hunter, περίπου 120 χιλιόμετρα (75 μίλια) από το Σίδνεϊ, όταν την έπεσε το κινητό. Στην προσπάθειά της να το ανασύρει, γλίστρησε με το πρόσωπο σε μια χαραμάδα 3 μέτρων ανάμεσα σε δύο μεγάλους ογκόλιθους. Η γυναίκα έπεσε τόσο βαθιά που οι φίλοι της δεν κατάφεραν να την φτάσουν. Το όνομα της γυναίκας δεν δόθηκε επίσημα στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες διάσωσης, αλλά η αστυνομία της NSW είπε ότι η γυναίκα ήταν 23 ετών.

Ο υπεύθυνος της υπηρεσίας των ασθενοφόρων, Peter Watts είπε στο CNN ότι δεν υπήρχε τηλεφωνικό σήμα στην περιοχή, οπότε οι φίλοι της έπρεπε να την αφήσουν εκεί και να βρουν σήμα ώστε να καλέσουν για βοήθεια.

«Η αρχική μου σκέψη ήταν πώς θα τη βγάλουμε από εδώ; Γιατί δεν το έχω συναντήσει ποτέ», είπε στο CNN.

«Στην εκπαίδευσή μας για τη διάσωση με ασθενοφόρο έχουμε καλύψει κάποια διάσωση σε τάφρο, διάσωση σε περιορισμένο χώρο και κάθετη διάσωση, και ήταν ένα είδος συνένωσης όλων αυτών των πραγμάτων σε μία δουλειά» είπε.

Όταν έφτασαν ο Watts και οι άλλοι, το μόνο που μπορούσαν να δουν ήταν τα πόδια της γυναίκας ανάμεσα σε ένα κενό 10 εκατοστών (4 ιντσών) στους βράχους.

«Καθώς σύρθηκε σε αυτή τη μικρή τρύπα, γλίστρησε και γλίστρησε περίπου τρία μέτρα κάτω από έναν αγωγό και κόλλησε», είπε ο Watts.

Η περιοχή όπου έπεσε ήταν περίπου 50 μέτρα (164 πόδια) κάτω από μια κατάφυτη θαμνώδη πίστα που ήταν απρόσιτη ακόμη και για οχήματα εκτός δρόμου.

«Όλοι βάλαμε τα κεφάλια μας κάτω και αποφασίσαμε ότι ο μόνος τρόπος για να τη βγάλουμε έξω είναι να τη βγάλουμε κάθετα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε αυτούς τους βράχους», είπε ο Watts.

Για τις επόμενες επτά ώρες, αστυνομία, ασθενοφόρο, πυροσβεστική και εθελοντικά συνεργεία διάσωσης εργάστηκαν για τον απεγκλωβισμό της.

Οι διασώστες τη συμβούλεψαν να μείνει ακίνητη – ανησυχούσαν ότι αν μετακινηθεί θα μπορούσε να γλιστρήσει πιο κάτω από την τρύπα, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση.

«Ήταν ήδη αρκετά δύσκολο να αφαιρεθούν οι γύρω βράχοι χωρίς να χρειαστεί να σκάψουμε βαθύτερα. Ανησυχούσαμε ότι κάθε φορά που μετακινούσαμε έναν βράχο, αν έπεφτε προς τη λάθος κατεύθυνση, θα έπεφτε πάνω της», είπε ο Watts.

Έξι μεγάλοι ογκόλιθοι έπρεπε να αφαιρεθούν προτού οι διασώστες μπορέσουν να πλησιάσουν αρκετά ώστε να αγγίξουν τα πόδια της, είπε.

«Ήταν τόσο ήρεμη και συγκεντρωμένη σε όλο το θέμα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν πανικοβλήθηκε καθόλου», πρόσθεσε.

Ο τελευταίος ογκόλιθος που είχε απομείνει - βάρους περίπου 500 κιλών - αποδείχθηκε δύσκολο να μετατοπιστεί, είπε ο Watts.

Τελικά έπειτα από αρκετή προσπάθεια άρχισαν να πιάνουν το σώμα της και να τη βγάζουν από την τρύπα.

«Το αυλάκι που γλίστρησε δεν ήταν ίσιο, οπότε δεν μπορούσαμε να την τραβήξουμε ευθεία προς τα πάνω», είπε ο Watts.

Έπρεπε να σχηματίσει ένα σχήμα «S», με τα πόδια της στη μία πλευρά και μετά στην άλλη.

«Μόλις βγάλαμε τους γοφούς της, τότε έπρεπε να μετακινήσουμε τα πόδια της πίσω στην αριστερή πλευρά για να βγάλουμε τον ώμο της. Οπότε,έπρεπε να γίνει ένας μικρός ελιγμός για να την βγάλουμε όλη από αυτή τη μικρή χαραμάδα».

Μόλις ελευθερώθηκε, γύρω στις 4:30 μ.μ. εκείνης της ημέρας, ο Watts είπε ότι ήταν «100% ανακουφισμένη».

«Ήταν κουρασμένη και ήταν αρκετά ζαλισμένη. Όλο το αίμα της ήταν στο κεφάλι της και δεν είχε τίποτα στα πόδια της, οπότε δεν μπορούσε να σταθεί, δεν μπορούσε πραγματικά να περπατήσει σε αυτό το στάδιο», είπε.

Από θαύμα γλίτωσε μόνο με μικρές γρατζουνιές και μώλωπες.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Το τηλέφωνό της, ωστόσο, παραμένει ακόμα ανάμεσα στα βράχια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.