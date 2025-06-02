Το Ιράν είναι έτοιμο να απορρίψει την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό μιας δεκαετής διαμάχης για τα πυρηνικά, δήλωσε τη Δευτέρα Ιρανός διπλωμάτης, χαρακτηρίζοντάς την ως «μη αναμενόμενη» που δεν ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της Τεχεράνης και αφήνει αμετάβλητη τη στάση της Ουάσινγκτον σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου.

«Το Ιράν συντάσσει μια αρνητική απάντηση στην αμερικανική πρόταση, η οποία θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απόρριψη της αμερικανικής προσφοράς», δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος διπλωμάτης, ο οποίος είναι κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν.

«Σε αυτήν την πρόταση, η στάση των ΗΠΑ σχετικά με τον εμπλουτισμό σε ιρανικό έδαφος παραμένει αμετάβλητη και δεν υπάρχει σαφής εξήγηση σχετικά με την άρση των κυρώσεων», δήλωσε ο διπλωμάτης, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η πρόταση των ΗΠΑ για μια νέα πυρηνική συμφωνία παρουσιάστηκε στο Ιράν το Σάββατο από τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσάιντι, ο οποίος πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στην Τεχεράνη και μεσολαβεί στις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, μετά από πέντε γύρους συνομιλιών μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και του απεσταλμένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, για την επίλυση του πυρηνικού αδιεξόδου, πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Μεταξύ των συγκρουόμενων κόκκινων γραμμών είναι η απόρριψη από το Ιράν του αμερικανικού αιτήματος να δεσμευτεί η Τεχεράνη να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ο οποίος θεωρείται ως πιθανή οδός για την ανάπτυξη πυρηνικών βομβών.

Η Τεχεράνη λέει ότι θέλει να τελειοποιήσει την πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς και έχει αρνηθεί εδώ και καιρό τις κατηγορίες των δυτικών δυνάμεων ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Η Τεχεράνη απαιτεί την άμεση άρση όλων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και οι οποίοι βλάπτουν την οικονομία της που βασίζεται στο πετρέλαιο. Αλλά για τις ΗΠΑ, η άρση των κυρώσεων που σχετίζονται με τα πυρηνικά θα πρέπει να γίνει σταδιακά.

Δύο Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν ενδέχεται να διακόψει τον εμπλουτισμό ουρανίου εάν οι ΗΠΑ αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και αναγνωρίσουν το δικαίωμα της Τεχεράνης να επεξεργάζεται ουράνιο για μη στρατιωτική χρήση στο πλαίσιο μιας «πολιτικής συμφωνίας» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη πυρηνική συμφωνία.

