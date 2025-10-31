Το Πεντάγωνο ενέκρινε την προμήθεια Tomahawk στην Ουκρανία - Στον Τραμπ η τελική απόφαση

Το Πεντάγωνο έδωσε το «πράσινο φως» στον Λευκό Οίκο για την προμήθεια πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία, αφού αξιολόγησε ότι η αποστολή τους δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN που επικαλείται Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η τελική πολιτική απόφαση ανήκει πλέον στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι θα προτιμούσε να μη δοθούν οι Tomahawk στο Κίεβο, καθώς «δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για την προστασία της χώρας μας».

Το Μικτό Επιτελείο είχε ενημερώσει τον Λευκό Οίκο για την αξιολόγησή του λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει εδώ και καιρό για την απόκτηση των πυραύλων, με στόχο να μπορεί να πλήξει ρωσικές ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε βάθος έως και 1.000 μιλίων στο εσωτερικό της Ρωσίας.

H εκτίμηση του Πενταγώνου αναπτέρωσε το ηθικό των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι θεωρούν ότι οι ΗΠΑ πλέον δεν έχουν δικαιολογία να μη δώσουν τους πυραύλους, όπως δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλούς Tomahawk» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παραχωρηθούν στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αιφνιδιάσει ακόμη μια φορά Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους όταν ανέτρεψε πλήρως τη στάση του μέσα σε λίγες ημέρες, δηλώνοντας, κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «χρειάζονται» τους πυραύλους Tomahawk. Στη συνέχεια, σε κατ’ ιδίαν συνομιλία, φέρεται να είπε στον Ζελένσκι πως η Ουάσιγκτον δεν θα τους παραχωρήσει, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η απόφαση του Τραμπ ήρθε μία ημέρα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος, σύμφωνα με το CNN, τον προειδοποίησε ότι οι Tomahawk, ικανοί να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, δεν θα άλλαζαν την πορεία του πολέμου, αλλά θα προκαλούσαν σοβαρή ζημιά στις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας.



