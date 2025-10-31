Σουδάν: Οι RSF κατηγορούνται για επικοινωνιακά κόλπα μετά από συλλήψεις που έκαναν

Για επικοινωνιακά κόλπα κατηγορούνται οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν, μετά τη σύλληψη μαχητών που φέρεται να βρίσκονται πίσω από δολοφονίες αμάχων.

ΟΙ RSF ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν κάποιους από τους μαχητές τους, με προεξάρχοντα τον Αμπού Λουλού, για τον οποίο υποστηρίζουν πως είχε σημαντικό ρόλο στις σφαγές που καταγράφηκαν στην Ελ Φασέρ του Βορείου Νταρφούρ.

Ωστόσο, η κίνηση της παραστρατιωτικής ομάδας αντιμετωπίζεται με έντονο σκεπτικισμό από τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σουδανικό λαό.

Μεγάλο μέρος της οργής έχει επικεντρωθεί στον Αμπού Λούλου, διοικητή των RSF, τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης της πολιτοφυλακής έδειξαν υπό κράτηση και οδηγημένο σε φυλακή.

Ο Αμπού Λούλου εμφανίστηκε σε πολλά βίντεο μετά την επίθεση της Κυριακής στο Ελ Φασέρ, όπου μαχητές εκτελούσαν άτομα με πολιτικά ρούχα. «Ο Αμπού Λουλού έχει συλληφθεί και θα παραπεμφθεί σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με το νόμο», λέει ένα μέλος της RSF σε βίντεο.

«Η κράτηση του Αμπού Λούλου φαίνεται να είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο, ένας αντιπερισπασμός για την παγκόσμια οργή ως να μετατοπιστεί η προσοχή μακριά από την ευθύνη της πολιτοφυλακής για αυτή τη σφαγή», δήλωσε ο Μοχάμεντ Σουλιμάν, Σουδανός ερευνητής και συγγραφέας με έδρα τη Βοστώνη. «Ωστόσο, πολλοί Σουδανοί δεν το πίστεψαν αυτό και ξεκίνησαν ένα hashtag: «Είστε όλοι ο Αμπού Λούλου» - που σημαίνει ότι ολόκληρη η πολιτοφυλακή ενεργεί όπως αυτός».

Η Χάλα αλ-Καρίμπ, μια εξέχουσα Σουδανή ακτιβίστρια που επικεντρώνεται στη βία κατά των γυναικών με την Στρατηγική Πρωτοβουλία για τις Γυναίκες στο Κέρας της Αφρικής, επίσης τόνισε ότι η εστίαση στη σύλληψη ενός άνδρα είναι ένα «οδυνηρό αστείο» που είχε ως στόχο να εκτρέψει την προσοχή από την κλίμακα της βίας που προκάλεσαν οι δυνάμεις των RSF στο Ελ Φασέρ και αλλού.

«Υπάρχει έλλειψη λογοδοσίας και αδιαφορία... Εκατοντάδες χιλιάδες Σουδανοί χάνουν τη ζωή τους καθημερινά και νεαρά κορίτσια και γυναίκες έχουν υποστεί ανελέητο βιασμό τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να φιμώσουν τα βάσανά μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε αναφορές ότι τουλάχιστον 460 ασθενείς σκοτώθηκαν σε αρκετές επιθέσεις στο σαουδαραβικό μαιευτήριο στο Ελ Φασέρ.

Ένας εκπρόσωπος του ΠΟΥ, ο Κρίστιαν Λίντμαϊερ, δήλωσε ότι έξι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης απήχθησαν στην πρώτη επίθεση στο νοσοκομείο. Οι στρατιώτες επέστρεψαν στη συνέχεια δύο φορές και «τελείωσαν ό,τι είχε απομείνει, συμπεριλαμβανομένων άλλων ανθρώπων που είχαν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από το Ελ Φασέρ και τις γύρω περιοχές μεταξύ 26 και 29 Οκτωβρίου.

Υπάρχει ανησυχία για την τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, αφού οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την άφιξη μόνο μερικών χιλιάδων στον καταυλισμό εκτοπισμένων Ταουίλα, δυτικά του Ελ Φασέρ, ο οποίος προηγουμένως ήταν βασικός προορισμός για τους εκτοπισμένους στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

