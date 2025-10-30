Οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους γύρω από το Ποκρόβσκ στο ανατολικό μέτωπο, επιχειρώντας να περικυκλώσουν την πόλη με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας να προειδοποιεί ότι η κατάσταση είναι «δύσκολη» και ότι προτεραιότητα παραμένει η προστασία των στρατιωτών.

Ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι παραδέχτηκε ότι ρωσικό πεζικό συγκεντρώνεται στην περιοχή και ανέφερε ότι επισκέφθηκε ο ίδιος το μέτωπο για να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους διοικητές των ουκρανικών μονάδων.

Διέψευσε ωστόσο ως «αναληθή προπαγάνδα» τις πληροφορίες ότι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περικυκλωθεί και αποκλειστεί από τα ρωσικά στρατεύματα.

Το Ποκρόβσκ, στρατηγικής σημασίας πόλη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, λειτουργεί ως κομβικό σημείο μεταφορών και ανεφοδιασμού. Η κατάληψή του θα μπορούσε να διευκολύνει τις ρωσικές προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της περιοχής.

Σε ανακοίνωση μέσω Telegram, ο Σίρσκι ανέφερε ότι «στο Ποκρόβσκ, ο εχθρός συγκεντρώνει πεζικό μέσα στην αστική περιοχή, αλλάζοντας συνεχώς θέσεις και αποφεύγοντας την άμεση μάχη». Όπως πρόσθεσε, «κύριος στόχος είναι ο εντοπισμός και η εξουδετέρωσή τους».

Ο Ουκρανός στρατηγός διέψευσε τις ρωσικές αναφορές περί “αποκλεισμού” των ουκρανικών δυνάμεων στο Ποκρόβσκ και στο Κουπιάνσκ, χαρακτηρίζοντάς τες προπαγάνδα.

Τόνισε παράλληλα ότι οι διοικητές των ουκρανικών μονάδων προσπαθούν να διατηρήσουν «ισορροπία ανάμεσα στους στόχους και τις δυνατότητές τους» και ότι «προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ζωής των στρατιωτών».

Οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο να καταλάβουν το Ποκρόβσκ, το οποίο θεωρείται στρατηγικής σημασίας κόμβος μεταφορών και ανεφοδιασμού. Η κατάληψή του θα άνοιγε τον δρόμο προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Ο Ρώσος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, ισχυρίστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόβσκ έχουν περικυκλωθεί, κάτι που το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Ποκρόβσκ αποτελεί τον “κύριο στόχο” της Ρωσίας, επισημαίνοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν αριθμητικά οκτώ προς ένα.

«Οι Ρώσοι θέλουν να καταλάβουν το Ποκρόβσκ για να πείσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ουκρανία υποχωρεί», είπε. «Δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα να “πουλήσουν” στους Αμερικανούς, και γι’ αυτό χρειάζονται το Ποκρόβσκ» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με την εταιρεία Sybelline, που εξειδικεύεται σε στρατιωτικές αναλύσεις, η μάχη για το Ποκρόβσκ έχει εισέλθει σε «ιδιαίτερα έντονη και δυναμική φάση», καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να διεισδύσουν βαθύτερα στην πόλη και να περικυκλώσουν τους Ουκρανούς στρατιώτες.

Η ουκρανική πλατφόρμα DeepState, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο μέτωπο, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις “περικλείουν σταδιακά” το Ποκρόβσκ, καθώς υπερτερούν αριθμητικά, διακόπτοντας τις ουκρανικές οδούς ανεφοδιασμού.

«Η κατάσταση στο Ποκρόβσκ βρίσκεται στα όρια της κρίσης και επιδεινώνεται συνεχώς, ίσως πέρα από το σημείο όπου μπορεί να ανατραπεί», σημείωσε η ομάδα.



Πηγή: skai.gr

