Το Παρίσι υποστηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Η Γαλλία εξέφρασε σήμερα την υποστήριξή της προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσινγκτον σε τέσσερις δικαστές του ΔΠΔ, δηλώνοντας ότι ανανεώνει την έκκλησή της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρουν όλες τις κυρώσεις εναντίον του δικαστηρίου.

«Η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους δικαστές που στοχοποιήθηκαν από την απόφαση αυτή, και ανανεώνει την αμέριστη υποστήριξή της προς το ΔΠΔ και το προσωπικό του, ο ρόλος του οποίου είναι ουσιαστικός στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

