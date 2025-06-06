Ιράν: Προπαγανδιστικό βίντεο των Φρουρών της Επανάστασης

Προπαγανδιστικό βίντεο που θυμίζει Call of Duty και Splinter Cell έδωσαν στη δημοσιότητα οι Φρουροί της Επανάστασης στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης με το Ισραήλ όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Tο βίντεο φέρεται να επικαλείται έκθεση ισραηλινής δεξαμενής σκέψης που αναφέρεται στις δυνατότητες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Νέα Τάξη με επίκεντρο την Αντίσταση» είναι το σύνθημα του βίντεο που δείχνει Ιρανούς στρατιωτικούς πάνοπλους και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, σε σήραγγες βαθιά μέσα στο έδαφος. Το βίντεο φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει το Κυβερνοσώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

