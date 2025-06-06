Ο Μασκ χρησιμοποίησε το X για να ενισχύσει τον Τραμπ: Τώρα το στρέφει εναντίον του

Για σχεδόν έναν χρόνο, ο Ίλον Μασκ αξιοποίησε στο έπακρο τη δύναμη του X, της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης αξίας 45 δισ. δολαρίων που του ανήκει, για να ενισχύσει τις πολιτικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ και την επιστροφή του στην προεδρία.

Την Πέμπτη, όμως, καθώς οι δύο άνδρες συγκρούονταν δημόσια μέσα από ένα καταιγισμό οργισμένων αναρτήσεων, ο Μασκ αποκάλυψε πως το X είναι δίκοπο μαχαίρι.

Ο Μασκ επί ώρες αναρτούσε ειρωνικά memes, περιφρονητικά σχόλια και σοβαρές κατηγορίες προς τα 220 εκατομμύρια ακολούθους του – όπως έκανε και κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, μόνο που αυτή τη φορά στόχος του ήταν ο ίδιος ο Τραμπ, και όχι οι επικριτές του.

Η επίθεσή του επιστράτευσε τακτικές γνώριμες από τις προηγούμενες διαδικτυακές συγκρούσεις του. Ξέθαψε παλιά tweets του Τραμπ για να υποδείξει υποκρισία. Αναπαρήγαγε αναρτήσεις άλλων που επέκριναν τον Αμερικανό πρόεδρο. Τον κατηγόρησε για «προφανές ψέμα» σχετικά με την αιτία της ρήξης τους και τον επέπληξε για «αχαριστία» απέναντι στην πολιτική στήριξη που του είχε προσφέρει, ισχυριζόμενος πως «χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές».

Καθώς ο Τραμπ απαντούσε με δηκτικά σχόλια μέσω της δικής του πλατφόρμας, Truth Social, ο Μασκ επιστράτευσε μια ακόμη γνώριμη τακτική του απέναντι σε όσους τον αψηφούν: υπαινιγμούς για προσωπικά σκάνδαλα.

«Ώρα να ρίξουμε τη μεγάλη βόμβα», έγραψε. «Ο Τραμπ βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Καλή σου μέρα, DJT!»

Η αλλαγή στάσης του μεγιστάνα της τεχνολογίας προκάλεσε σοκ στο X, το κοινωνικό δίκτυο που ο ίδιος απέκτησε το 2022, όταν ακόμα ονομαζόταν Twitter. Η επίθεσή του στον Τραμπ έθεσε σε δοκιμασία την αφοσίωση πολιτικών και influencers που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα, οι οποίοι έσπευσαν να διαλέξουν πλευρά.

Και έτσι στήθηκε μια πολιτική τιτανομαχία για το ποιος θα κερδίσει την ψηφιακή προσοχή: δύο δισεκατομμυριούχοι, που συγκρούονται δημόσια, ο καθένας με το δικό του κοινωνικό δίκτυο και εκατομμύρια ακολούθους έτοιμους να ενισχύσουν κάθε τους ανάρτηση.

Το διαδικτυακό δράμα της Πέμπτης υπογράμμισε ότι ενώ η διαχείριση του Χ από τον Μασκ το μετέτρεψε σε ένα ισχυρό εργαλείο για τους συμμάχους του και το συντηρητικό κίνημα, ο ίδιος αισθάνεται ελεύθερος να το στρέψει σε όποια νέα κατεύθυνση θέλει.

Όταν εξαγόρασε το Twitter, ο Μασκ απομάκρυνε χρήστες και διαφημιστές, δίνοντας προτεραιότητα στις προσωπικές του απόψεις πάνω από τα τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, χαλαρώνοντας τους κανόνες περιεχομένου και επαναφέροντας λογαριασμούς που είχαν αποκλειστεί για παρενόχληση ή παραπληροφόρηση. Η κόντρα του με τον Τραμπ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι διατεθειμένος να ρισκάρει μια μαζική έξοδο χρηστών - αυτή τη φορά από τη δεξιά - χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ως προσωπικό βήμα εκφοβισμού.

Ο Τραμπ διοικεί έναν πραγματικό στρατό, αλλά ο Μασκ ελέγχει μια πολύ μεγαλύτερη ψηφιακή στρατιά. Διαθέτει 220 εκατομμύρια ακολούθους στο X, ενώ ο Τραμπ έχει 100 εκατομμύρια στο X και ακόμη 10 εκατομμύρια στο Truth Social, όπου πλέον είναι πιο ενεργός από ποτέ. Ο Μασκ ελέγχει επίσης την πολιτική εποπτείας περιεχομένου του X και τον αλγόριθμό του — εργαλεία που κατά καιρούς έχει αξιοποιήσει για να ενισχύσει την απήχησή του και να φιμώσει τους επικριτές του.

Η ικανότητα του Μασκ να κατευθύνει την προσοχή στο X συνέβαλε στην ανάδυση ενός οικοσυστήματος συντηρητικών πολιτικών και τεχνολογικών influencers που χρησιμοποιούν ψευδώνυμο.

Πολλοί από αυτούς έχουν αποκτήσει εκατομμύρια ακολούθους επαινώντας τον Μασκ, απαξιώνοντας τους αντιπάλους του και προωθώντας την ατζέντα του. Ανταμείφθηκαν με ενίσχυση από τον ίδιο και μερίδιο από τα διαφημιστικά έσοδα του X.

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα ήταν υπέρ του Τραμπ όταν ο Μασκ υποστήριξε δημόσια την υποψηφιότητά του στο X, λιγότερο από μία ώρα αφότου ο Τραμπ επέζησε από απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο.

Ο Μασκ φόρεσε καπέλο MAGA στη φωτογραφία προφίλ του, διοργάνωσε πολυώρες ηχητικές εκπομπές στο X μαζί με τον Τραμπ και ανήρτησε ψεύτικες εικόνες από AI με την υποψήφια των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις, να φοράει κομμουνιστική στολή. Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, λογαριασμοί υπέρ της Χάρις περιορίστηκαν ή ανεστάλησαν προσωρινά, προκαλώντας αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς.

Όταν η «Υπηρεσία Κυβερνητικής Αποδοτικότητας» των ΗΠΑ (U.S. DOGE Service) του Μασκ έκανε την εμφάνισή της στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο, κατόπιν εντολής του Τραμπ, το X μετατράπηκε σε ψηφιακό στρατηγείο της νέας διοίκησης. Ο Μασκ το χρησιμοποίησε για να ενισχύσει ισχυρισμούς περί σπατάλης και διαφθοράς, πολλοί από αυτούς ατεκμηρίωτοι, στους κρατικούς φορείς και τα προγράμματα που ήθελε να καταργήσει. Προκαλούσε τους επικριτές του με memes που τον εμφάνιζαν ως «Νονό» και ζητούσε με δημοσκοπήσεις από τους ακολούθους του να αποφασίσουν τι θα πρέπει να «κόψει» η DOGE στη συνέχεια.

Πλέον όμως είναι ο Τραμπ εκείνος που δέχεται τα διαδικτυακά «πυρά» του Μασκ, αφού ο τελευταίος τερμάτισε την κυβερνητική του θητεία πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι είχε υποσχεθεί, χωρίς να επιτύχει τον στόχο των περικοπών ύψους 2 τρισ. δολαρίων στις δημόσιες δαπάνες.

Την Τρίτη έστειλε τις πρώτες προειδοποιητικές βολές, χαρακτηρίζοντας το τεράστιο νομοσχέδιο του Τραμπ για τη φορολογία και τη μετανάστευση «αηδιαστικό έκτρωμα».

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε γρήγορα την Πέμπτη, όταν ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι η «εξαιρετική σχέση» του με τον Μασκ ίσως έχει φτάσει στο τέλος της.

Στις ώρες που ακολούθησαν, ο Ίλον Μασκ κατηγόρησε τον Τραμπ και άλλους ηγέτες των Ρεπουμπλικανών ότι πρόδωσαν τις αρχές τους, αναδημοσιεύοντας επικριτικά σχόλια άλλων χρηστών εις βάρος τους. Μια τέτοια τακτική μπορεί να προκαλέσει ντόμινο στο X, καθώς πολλοί χρήστες ανταγωνίζονται να δημιουργήσουν αναρτήσεις που θα αποσπάσουν ένα σχόλιο ή μια ενίσχυση από τον Μασκ, εκτοξεύοντας έτσι τη δική τους επιρροή.

Σε κάποια στιγμή, ο Μασκ ανάρτησε μια δημοσκόπηση ρωτώντας τα 220 εκατομμύρια ακολούθους του αν «ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να εκπροσωπεί πραγματικά το 80% του μεσαίου χώρου». Έξι ώρες μετά την ανάρτηση, η πλειοψηφία των ψήφων ήταν υπέρ του «Ναι».

Η επισκεψιμότητα στο X αυξήθηκε κατακόρυφα την Πέμπτη, καθώς πολιτικοί και τεχνολογικοί παράγοντες παρακολουθούσαν καθηλωμένοι τη σύγκρουση, ενώ οι πολίτες αναρωτιούνταν τι σημαίνει όταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο συγκρούεται με τον πιο ισχυρό πολιτικά.

Το πώς αυτή η ρήξη θα επηρεάσει τη δύναμη και την επιχειρηματική αυτοκρατορία του Μασκ παραμένει αβέβαιο.

Οι πιο πολύτιμες εταιρείες του, η Tesla και η SpaceX, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από κρατικές ρυθμίσεις και συμβόλαια, κάτι που τις καθιστά ευάλωτες σε ενδεχόμενα αντίποινα από την κυβέρνηση Τραμπ. Η μετοχή της Tesla σημείωσε πτώση την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να φοβούνται πιθανούς κινδύνους.

Οι δημόσιες διαμάχες μεταξύ influencers αυξάνουν τη συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως, αν η ένταση συνεχιστεί, ο Μασκ ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέο κύμα αποχώρησης χρηστών που απωθούνται από τις πολιτικές του θέσεις.

Η ταύτισή του με τον Τραμπ είχε οδηγήσει πολλούς προοδευτικούς χρήστες να μεταβούν στο Threads της Meta και στο αναδυόμενο Bluesky. Πλέον, η σύγκρουσή του με τον πρόεδρο μπορεί να δώσει στον Τραμπ την ευκαιρία να προσελκύσει περισσότερους συντηρητικούς στην Truth Social.

Την Πέμπτη, αρκετοί influencers του X εκτίμησαν ότι έχουν καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας αν παραμείνουν στο πλευρό του Μασκ.

Ένας λογαριασμός με το όνομα DogeDesigner και 41 εκατομμύρια ακολούθους έγραψε ότι ο Μασκ «θυσίασε πολλά για τον Τραμπ» και άξιζε καλύτερη μεταχείριση. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μασκ του είχε στείλει ένα emoji καρδιάς για ανάρτηση που προωθούσε τη συμμαχία του με τον Τραμπ. Ένας άλλος λογαριασμός με το όνομα Shibetoshi Nakamoto σχολίασε: «Μπορώ επιτέλους να πω ότι οι δασμοί του Τραμπ είναι εντελώς χαζοί;»

Στη σύγκρουση μεταξύ Μασκ και Τραμπ, ο συντηρητικός σχολιαστής Ίαν Μάιλς Τσέονγκ έγραψε: «Το στοίχημά μου είναι με τον Ίλον», προσθέτοντας ότι «ο Τραμπ θα πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη και να τον αντικαταστήσει ο Βανς».

Ο Μασκ έκανε repost το σχόλιο αυτό στους ακολούθους του, απαντώντας απλώς: «Ναι».



Πηγή: The Washington Post

