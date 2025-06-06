Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας τις πιέσεις προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, τον κάλεσε να μειώσει τα επιτόκια κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

«Το “Πολύ Αργά” στη Fed είναι καταστροφή! Η Ευρώπη έχει κάνει 10 μειώσεις επιτοκίων, εμείς καμία. Παρά αυτόν, η χώρα μας τα πάει περίφημα. Προχωρήστε σε μία ολόκληρη μονάδα, Rocket Fuel!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αν το «Πολύ Αργά» στη Fed προχωρούσε σε μείωση, θα μειώναμε σημαντικά τα επιτόκια — μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα — για το χρέος που λήγει. Ο Μπάιντεν δανείστηκε κυρίως βραχυπρόθεσμα. Πλέον δεν υπάρχει ουσιαστικά πληθωρισμός, αλλά αν επιστρέψει, ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΟ «ΕΠΙΤΟΚΙΟ» ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ. Πολύ απλό!!! Μας κοστίζει μια περιουσία. Το κόστος δανεισμού θα έπρεπε να είναι ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ!!!» σημειώνει ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

