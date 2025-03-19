Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει τη σύλληψη του Ιμάμογλου

Η επικεφαλής του παραρτήματος του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τουρκία Έμα Σινκλέρ-Γουέμπ καταδίκασε τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων προσώπων από τη δημοτική αρχή της Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του συστήματος δικαιοσύνης».

Σε σχόλιά της στο Reuters, η Σινκλέρ-Γουέμπ δήλωσε ότι τις συλλήψεις είναι μέρος «ενός μοτίβου πολιτικά υποκινούμενων ερευνών» με στόχο την υπονόμευση των δραστηριοτήτων της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Ιμάμογλου και των άλλων συλληφθέντων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

