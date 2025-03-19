Την στήριξή στον συλληφθέντα δήμαρχο Κωνσταντινούπολης εξέφρασε και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, αναρτώντας και φωτογραφία με τον Εκρέμ Ιμάμογλου από την Αθήνα.

Ο κ. Μπακογιάννης χαρακτηρίζει τον κ. Ιμάμογλου ως «ο δήμαρχος που έγινε εχθρός του καθεστώτος επειδή τόλμησε να κερδίσει εκλογές κόντρα στη βούληση του», ενώ εξαπολύει πυρά στον Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας πως «προσπαθεί να τον εξαφανίσει πολιτικά και να τον βάλει φυλακή όπως έκανε με τόσους αντιπάλους του».

Τονίζει πως «η δημοκρατία δεν φυλακίζεται» και καλεί την ΕΕ να παρέμβει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη:

«Με τον Εκρέμ

Εκρέμ Ιμάμογλου: ο δήμαρχος που έγινε εχθρός του καθεστώτος επειδή τόλμησε να κερδίσει εκλογές κόντρα στη βούληση του.

Από την πρώτη μέρα, ο Ερντογάν προσπαθεί να τον εξαφανίσει πολιτικά και να τον βάλει φυλακή όπως έκανε με τόσους αντιπάλους του. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται κόντρα σε κάθε έννοια δημοκρατίας και κράτους δικαίου με κατηγορίες που πλέον δεν μπορεί να πιστέψει κανείς.

Η δημοκρατία δεν φυλακίζεται. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παρακολουθεί σιωπηλή και αμέτοχη την συνεχιζόμενη καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα που αλλάζει προσωπεία κατά το δοκούν».



Πηγή: skai.gr

