Το παρασκήνιο του διπλωματικού επεισοδίου στη Λιβύη

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει και στην Ιταλία το πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη, υπό το φως της οποίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αύριο στη Ρώμη για ιδιαίτερα κρίσιμες επαφές.



Η απόφαση του καθεστώτος του στρατάρχη Χαφτάρ να κηρύξει *«ανεπιθύμητη»* την αποστολή της ΕΕ στη Λιβύη προκάλεσε αιφνιδιασμό και στη γειτονική χώρα. Ιταλικές διπλωματικές πηγές επιχείρησαν εξαρχής να υποβαθμίσουν το περιστατικό, τονίζοντας πως *«δεν στρέφεται κατά της Ρώμης»* και ότι οι διμερείς σχέσεις με τη Λιβύη δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Το παρασκήνιο της έντασης – Παρέμβαση ιταλικών αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιταλικό Τύπο, η κρίση φαίνεται να οφείλεται στην απαίτηση μελών της μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Βεγγάζης -και συνεργατών τους- να φωτογραφηθούν με τα μέλη της ευρωπαϊκής αποστολής αμέσως μετά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο. Η άρνηση του πρέσβη της ΕΕ στη Λιβύη εξόργισε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τους Λίβυους οικοδεσπότες, με αποτέλεσμα να κλιμακωθεί η ένταση. Στο σκηνικό παρενέβησαν και άνδρες των ιταλικών αστυνομικών και υπηρεσιών ασφαλείας σε μια προσπάθεια εκτόνωσης, τελικά όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Ιταλία, Λιβύη και ο κρίσιμος παράγοντας του μεταναστευτικού

Οι σχέσεις της Ιταλίας με τη Λιβύη – τόσο με την Τρίπολη όσο και τη Βεγγάζη – είναι εδώ και χρόνια βασισμένες στη λογική της ρεαλιστικής συνεργασίας με στόχο τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Η Ρώμη παρέχει ταχύπλοα σκάφη στην κυβέρνηση της Τρίπολης, ενώ έχει ενισχύσει τη διοίκηση της Βεγγάζης με drones και προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη λιβυκή συνοριοφυλακή. Ταυτόχρονα, πολλές ΜΚΟ καταγγέλλουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταναστών στη βορειοαφρικανική χώρα.

Όπως αναφέρει η Corriere della Sera, *«οι συνέπειες του συμβάντος ίσως αποδειχθούν μεγαλύτερες από τη δυσαρέσκεια για μερικές φωτογραφίες που δεν ελήφθησαν στο αεροδρόμιο»*, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο άμεσων αντιποίνων και πιθανή ενίσχυση των μεταναστευτικών ροών προς την Κάτω Ιταλία.

Μητσοτάκης στη Ρώμη: Εντός ελέγχου η κατάσταση – Ανησυχία για νέα κύματα αφίξεων

Παρά την ένταση, στην Ιταλία η κατάσταση εμφανίζεται -προς το παρόν- υπό σχετικό έλεγχο. Ωστόσο, οι αφίξεις μεταναστών από τη Λιβύη αυξάνονται σταδιακά: Μέσα στους πρώτους επτά μήνες του έτους, ανήλθαν σε 27.000 – σχεδόν διπλασιασμένες σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι (14.684).



Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι απέφυγε να κάνει άμεσο δημόσιο σχόλιο για το συμβάν, επενδύοντας –όπως εκτιμάται– σε διπλωματικούς διαύλους για επαναπροσέγγιση με τη Βεγγάζη. Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί την Τετάρτη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ιταλίδα πρωθυπουργό στο περιθώριο της Διάσκεψης για τη Στήριξη της Ουκρανίας στη Ρώμη.

Πηγή: Deutsche Welle

