Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε σήμερα τη Ρωσία υπεύθυνη για «εκτεταμένες και κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της Ουκρανίας από το 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της 9ης Ιουλίου.

Με τη σημερινή απόφαση, για πρώτη φορά ένα διεθνές δικαστήριο κρίνει τη Μόσχα υπεύθυνη για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το δικαστήριο με έδρα το Στρασβούργο έκρινε επίσης τη Ρωσία υπεύθυνη για τη θανατηφόρα κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines στην Ουκρανία τον Ιούλιο του 2014, με όλους τους επιβαίνοντες – 283 επιβάτες και 15μελές πλήρωμα - νεκρούς.

⚡️ Europe's human rights court rules Russia violated international law in Ukraine, was behind MH17 downing.



The Strasbourg-based court found Russia responsible for the deadly downing of Flight MH17 in Ukraine in 2014.https://t.co/x6mLnSQpu1 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 9, 2025

Σύμφωνα με την απόφαση, το αεροπλάνο της Malaysia Airlines χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο πάνω από το χωριό Χράμπο, στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Ντόνετσκ.

Το Boeing 777 πετούσε από το Άμστερνταμ προς την Κουάλα Λουμπούρ και καταρρίφθηκε στις 17 Ιουλίου 2014, από έναν ρωσικής κατασκευής πύραυλο Buk που εκτοξεύτηκε από έδαφος στην ανατολική Ουκρανία που ελεγχόταν από αυτονομιστές αντάρτες.

Αν και η οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου θα είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, οι οικογένειες των θυμάτων της πτήσης MH17 βλέπουν την απόφαση ως ένα σημαντικό ορόσημο στην 11ετή προσπάθειά τους για δικαιοσύνη.

«Είναι ένα πραγματικό βήμα για να κατανοήσουμε ποιος ήταν πραγματικά υπεύθυνος», δήλωσε στο Associated Press ο Τόμας Σάνσμαν, ο οποίος έχασε τον 18χρονο γιο του Κουίν στην τραγωδία.

Πηγή: skai.gr

