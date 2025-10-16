Το ουκρανικό σχέδιο για αντεπίθεση στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Zελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουκρανία επιθυμεί να περάσει στην επίθεση, ενόψει της συνάντησής του την Παρασκευή με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι η πιθανή προμήθεια πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

«Θα μιλήσουμε για τον πόλεμο μαζί του», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στον Ζελένσκι.

«Θέλουν να περάσουν στην επίθεση», πρόσθεσε. «Θα αποφασίσω σχετικά με αυτό, αλλά αυτή είναι η επιθυμία τους», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν δηλώσει ότι θα συζητήσουν για τους πυραύλους cruise Tomahawk και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατά τη συνάντησή τους την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο. Η ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ έχει ήδη συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με τη Raytheon, κατασκευάστρια εταιρεία τόσο των πυραύλων Tomahawk όσο και των συστημάτων Patriot.

«Εργαλεία όπως οι Patriots και οι Tomahawks μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης βάσης για την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό του μήνυμα την Τετάρτη.

Το Κίεβο προσδοκά από τη συνάντηση της Παρασκευής να εξασφαλίσει την προμήθεια προηγμένων οπλικών συστημάτων, απαραίτητων για την πραγματοποίηση μιας νέας αντεπίθεσης κατά των ρωσικών δυνάμεων.

«Μπορούμε πράγματι να περάσουμε στην επίθεση, όλα εξαρτώνται από τα όπλα που θα λάβουμε και από το εγκεκριμένο σχέδιο», δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος στο POLITICO, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Πέρα από την πιθανή προμήθεια πυραύλων Tomahawk, ο Τραμπ ανέφερε ότι «θα εξεταστούν και άλλες επιλογές».

Παρότι το Κίεβο βρίσκεται σε αμυντική στάση τον τελευταίο χρόνο, υπερασπιζόμενο το μέτωπο των 1.250 χιλιομέτρων απέναντι στη Ρωσία, ο ουκρανικός στρατός κατάφερε τις τελευταίες εβδομάδες να πραγματοποιήσει περιορισμένες αντεπιθέσεις και να ανακτήσει έδαφος στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια.

Ωστόσο, η Ρωσία σημειώνει αργή πρόοδο στις περιοχές Ντονέτσκ, Ντνίνπρο και Χαρκίβ, σύμφωνα με την ουκρανική ερευνητική ομάδα DeepState. Όμως με βαρύ τίμημα, καθώς, σύμφωνα με έγγραφο που, όπως υποστηρίζει η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, περιείχε διαρροή ρωσικών δεδομένων, η Μόσχα έχει χάσει 281.550 στρατιώτες στην Ουκρανία μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες του έτους.

Την ίδια στιγμή, Μόσχα και Κίεβο πλήττουν τα ενεργειακά συστήματα η μία της άλλης, με ολοένα και περισσότερες επιθέσεις με drones και πυραύλους, ενόψει του χειμώνα.

Η Ουκρανία θεωρεί τους αμερικανικούς πυραύλους cruise μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk ως μέσο αποτροπής, που θα αναγκάσει τη Μόσχα να σκεφτεί διπλά πριν επιτεθεί, ιδίως επειδή θα έκανε σαφές στο Κρεμλίνο ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει σταθερά το Κίεβο.

Και πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με αυτή την αντίληψη. Σύμφωνα με τους New York Times, η Ουάσιγκτον έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

«Αν δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη στο άμεσο μέλλον, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους μας, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιβάλουν κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της», δήλωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η αναφορά του Τραμπ ότι το Κίεβο «θέλει να περάσει στην επίθεση» έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Βαλερί Ζαλούζνι, πρώην αρχηγού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος υπογράμμισε ότι, αν και μπορούν να πραγματοποιηθούν περιορισμένες εισβολές και αντεπιθετικές επιχειρήσεις, αυτές σπάνια επιφέρουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

