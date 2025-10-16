Ένα «Ταμείο Νίκης» για την Ουκρανία που θα χρηματοδοτείται από νέους δασμούς στην Κίνα προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει η Telegraph, ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα θα μπορούσαν να φτάσουν το 500%, με τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για την αγορά όπλων για την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ σημείωσε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο εάν η Ευρώπη υιοθετήσει παρόμοιους δασμούς.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους σε ένα τέτοιο μέτρο.

Η είδηση ​​έρχεται πριν από τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον στις 17 Οκτωβρίου, όπου οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την υποστήριξη της Ουκρανίας εν μέσω της ρωσικής επιθετικότητας.

Η προτεινόμενη στρατηγική ευθυγραμμίζεται με τις προηγούμενες εκκλήσεις του Τραμπ προς την Ευρώπη να αυξήσει την οικονομική πίεση στη Μόσχα ως προϋπόθεση για νέες κυρώσεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, 85 γερουσιαστές των ΗΠΑ είναι έτοιμοι να δώσουν στον Τραμπ την εξουσία να «επιβάλει δασμούς έως και 500% στην Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου».

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιβάλει δασμούς 50% στην Ινδία για τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία και φέρεται να προέτρεψε άλλα μέλη της G7 να λάβουν παρόμοια μέτρα ως τρόπο να πιέσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για ειλικρινείς διαπραγματεύσεις.

Η Ινδία και η Κίνα είναι οι κορυφαίοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, βοηθώντας τη Μόσχα να χρηματοδοτήσει τον ολοκληρωτικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

