Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την άμυνά του έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τη συντριβή drone στην οροφή δεκαώροφης πολυκατοικίας στη νοτιοανατολική πόλη Γκαλάτι της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής νυχτερινής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία.

«Καταδικάζουμε την απερισκεψία της Ρωσίας και το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά μας έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones», ανέφερε o εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας πρόσθεσε ότι ο γενικός γραμματέας, Μαρκ Ρούτε, είναι σε επαφή με τις αρχές της Ρουμανίας, σχετικά με το περιστατικό

Early this morning, an apartment building in Romania was struck by a drone as Russia attacked Ukrainian infrastructure near the border. @SecGenNATO is in touch with Romanian authorities. We condemn Russia’s recklessness, and NATO will continue to strengthen our defences against… — NATO Spokesperson (@NATOpress) May 29, 2026

Πηγή: skai.gr

