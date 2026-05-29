Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την «απερισκεψία» της Ρωσίας, μετά το πλήγμα drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία

«Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά μας έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την άμυνά του έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τη συντριβή drone στην οροφή δεκαώροφης πολυκατοικίας στη νοτιοανατολική πόλη Γκαλάτι της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής νυχτερινής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία.

«Καταδικάζουμε την απερισκεψία της Ρωσίας και το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά μας έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones», ανέφερε o εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας πρόσθεσε ότι ο γενικός γραμματέας, Μαρκ Ρούτε, είναι σε επαφή με τις αρχές της Ρουμανίας, σχετικά με το περιστατικό

TAGS: NATO Ρουμανία Drones Ρωσία
