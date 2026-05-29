Ένα διάσημο μωσαϊκό ταύρου σε μια από τις μεγάλες στοές της Ιταλίας δέχεται την απαραίτητη φροντίδα, αφού φθάρηκε από τουρίστες που τιμούν μια παράδοση η οποία περιλαμβάνει τα ευαίσθητα σημεία του σώματός του.

Σύμφωνα με τον μύθο, οι τουρίστες στο Μιλάνο που στριφογυρίζουν τρεις φορές πατώντας τη φτέρνα τους πάνω στα γεννητικά όργανα του ταύρου έχουν εγγυημένη καλή τύχη και είναι προορισμένοι να επιστρέψουν στην πόλη.

Οι επισκέπτες που στροβιλίζονται δεξιόστροφα για τύχη έχουν αφήσει έναν μικρό κρατήρα στο «τυχερό σημείο» του ταύρου.

«Χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά κάνουν τη διάσημη κίνηση στριφογυρίσματος με τη φτέρνα», δήλωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι. «Τα ροζ πλακίδια που σχηματίζουν τα γεννητικά του όργανα έχουν φθαρεί».

Το μπεζ και μπλε μωσαϊκό ενός καλπάζοντος ταύρου, που περιβάλλεται από ένα οικόσημο, βρίσκεται στην ιστορική στοά Galleria Vittorio Emanuele II του 19ου αιώνα. Αντιπροσωπεύει την πόλη του Τορίνο, η οποία υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ιταλίας.

Η αποκατάσταση ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, με ένα μικρό εργοτάξιο να στήνεται γύρω από το μωσαϊκό και έναν συντηρητή να εργάζεται για να επαναφέρει το έργο τέχνης στην παλιά του δόξα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δήμος του Μιλάνου.

Ο τεχνίτης Τζανλούκα Γκάλι εθεάθη γονατισμένος μπροστά στο μωσαϊκό, να κόβει με το χέρι νέα κομμάτια πέτρας, καθώς περίεργοι περαστικοί συγκεντρώνονταν γύρω του.

Σχετικά με το τελετουργικό του στριφογυρίσματος, το οποίο ήταν δημοφιλές ανάμεσα στους Μιλανέζους ήδη από τον 19ο αιώνα, ο Γκάλι δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP: «Είναι ίσως μια γοητευτική κίνηση, αλλά και αρκετά επιζήμια για ένα έργο τέχνης».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμανουέλ Κόντε και Μάρκο Γκρανέλι δήλωσαν ότι η τελευταία αποκατάσταση του μωσαϊκού του ταύρου είχε γίνει το 2017.

«Η Galleria είναι μια ζωντανή κληρονομιά, η οποία μπορεί να φθείρεται ακριβώς επειδή είναι αγαπητή και την ζει ο κόσμος: εμείς τη φροντίζουμε ώστε να συνεχίσει να είναι έτσι», πρόσθεσαν.

Πηγή: skai.gr

