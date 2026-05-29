Στην Κίνα καταγράφηκαν 23,21 δισεκατομμύρια διασυνοριακά επιβατικά ταξίδια στο πρώτο τετράμηνο του έτους, με ετήσια αύξηση 2,1% ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, το υπουργείο Μεταφορών.
Τα οδικά επιβατικά ταξίδια κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1,7%, ενώ τα επιβατικά ταξίδια μέσω υδάτινων οδών αυξήθηκαν κατά 7,4%.
Κατά την ίδια περίοδο, η Κίνα διαχειρίστηκε 18,17 δισεκατομμύρια τόνους εμπορικού φορτίου, με ετήσια αύξηση 3,6%.
Ο συνολικός όγκος διακινούμενου φορτίου μέσω λιμένων καταγράφηκε στα 5,9 δισεκατομμύρια τόνους στο πρώτο τετράμηνο του έτους με ετήσια αύξηση 3,1%.
Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 7,2% στα 120 εκατομμύρια ισοδύναμες μονάδες των 20 ποδιών (TEUs).
