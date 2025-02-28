Λογαριασμός
Το αεροδρόμιο Σερεμέτεβο της Μόσχας ανέστειλε όλες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις

Προσωρινή αναστολή αφίξεων και αναχωρήσεων για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία όλης της εναέριας κυκλοφορίας, ανέφερε η ρωσική αεροπορική αρχή

Το αεροδρόμιο Σερεμέτεβο της Μόσχας

Το αεροδρόμιο Σερεμέτεβο της Μόσχας ανέστειλε προσωρινά τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις νωρίς την Παρασκευή για να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία όλης της εναέριας κυκλοφορίας, ανέφεραν πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τη ρωσική αεροπορική αρχή.

«Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί από τις 2:41 π.μ. (23:41 ώρα Ελλάδας) στις λειτουργίες στο αεροδρόμιο Σερεμέτεβο», ανέφερε το TASS επικαλούμενο την ανακοίνωση της αρχής.

