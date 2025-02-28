Η κυβέρνηση της Δομινικανής Δημοκρατίας αναγόρευσε «τρομοκρατικές» οργανώσεις τις συμμορίες που λυμαίνονται την Αϊτή, επικρίνοντας την «ανικανότητα» της διεθνούς κοινότητας να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη κρίση στη γείτονά της.

Η απόφαση αυτή, που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Λουίς Αμπιναδέρ χθες Πέμπτη, σημαίνει πως οποιοδήποτε μέλος συμμορίας περνά τα σύνορα μπορεί να αντιμετωπίσει ποινική δίωξη δυνάμει της δομινικανής νομοθεσίας για την «τρομοκρατία», που προβλέπει εξαιρετικά βαριές ποινές φυλάκισης και κάθειρξης.

Ο Λουίς Αμπιναδέρ έκανε πολύ πιο σκληρή την πολιτική της χώρας του έναντι της Αϊτής αφότου ανέλαβε το αξίωμα το 2020, προχωρώντας σε μαζικές απελάσεις και υψώνοντας τείχος από μπετόν στα σύνορα.

«Δυστυχώς, σήμερα, η κατάσταση ασφαλείας στην Αϊτή συνεχίζει να χειροτερεύει», διαπίστωσε ο πρόεδρος, ανακοινώνοντας ενώπιον του κοινοβουλίου πως υπέγραψε εκτελεστικό «διάταγμα που ανακηρύσσει τρομοκρατικές οργανώσεις τις αϊτινές συμμορίες».

Ο αρχηγός του κράτους εξέφρασε τη λύπη του διότι η Πολυεθνική Αποστολή Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ) «δεν έχει λάβει την απαιτούμενη υποστήριξη» και επέκρινε «την αδιαφορία και την ανικανότητα της διεθνούς κοινότητας μπροστά σε αυτή την τραγωδία».

Η Αϊτή, μικρή, πάμφτωχη χώρα της Καραϊβικής, βιώνει εδώ και δεκαετίες πολυδιάστατη κρίση — πολιτική, ασφαλείας, ανθρωπιστική. Τον τελευταίο χρόνο όμως, η βία των συμμοριών πέρασε σε νέο επίπεδο, εξωθώντας τον πρώην πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί σε παραίτηση την άνοιξη και στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 5.600 ανθρώπους, χωρίς να λογαριάζονται οι 1.500 απαγωγές ή οι χιλιάδες βιασμοί, σύμφωνα με αριθμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες πρότεινε προχθές Τετάρτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει επιμελητειακή και οικονομική υποστήριξη της ΠΑΥΑ στην Αϊτή, πάντως φάνηκε εκ νέου να αποκλείει την ανάπτυξη κυανοκράνων, ή τη μετατροπή της σε ειρηνευτική αποστολή του διεθνούς οργανισμού σε αυτό το στάδιο.

Υπό την ηγεσία της Κένυας και με πράσινο φως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το 2023, η ΠΑΥΑ άρχισε να αναπτύσσεται το καλοκαίρι και διαθέτει πλέον λίγους περισσότερους από 1.000 αστυνομικούς και στρατιωτικούς από έξι χώρες, με άλλα λόγια ούτε τη μισή ακόμη από τη δύναμη 2.500 ανδρών που προβλεπόταν.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία μοιράζεται με την Αϊτή τη νήσο Εσπανιόλα, άρχισε το 2021 να υψώνει τείχος κατά μήκος των συνόρων μήκους 340 χιλιομέτρων για να «προστατευτεί» από την παράνομη μετανάστευση, τη βία και το λαθρεμπόριο.

Ο κ. Αμπιναδέρ δήλωσε χθες Πέμπτη πως το μήκος του τείχους αυτού έχει φθάσει πλέον τα 176 χιλιόμετρα.

Από τον Οκτώβριο, οι αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας έχουν απελάσει πάνω από 142.000 υπηκόους Αϊτής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.