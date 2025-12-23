Στο μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού Nότου το κλίμα φέτος είναι κακό. Σαν να χάθηκε η δυναμική και να επικράτησε η στασιμότητα.

Για το πρώτο μισό του επόμενου έτους, ωστόσο μια θετική πλευρά των οικονομικών δυσκολιών του νότου είναι η σταδιακή επιστροφή προς την προσιτότητα της στέγης, γεγονός που θα μπορούσε να επαναφέρει την περιοχή σε μια πιο ισορροπημένη αναπτυξιακή πορεία.

Το οικονομικό μοντέλο πολλών νότιων Πολιτειών βασίζεται στην προσέλκυση πληθυσμού και θέσεων εργασίας από ακριβές παράκτιες περιοχές και από τη Μεσοδυτική Αμερική. Η σχετικά φθηνή κατοικία προσελκύει νέους ανθρώπους και η ζήτηση για οικιστικές και μη οικιστικές κατασκευές - ώστε να εξυπηρετηθούν οι οικογένειες που μετεγκαθίστανται - δημιουργεί έναν ενάρετο κύκλο που έχει ωφελήσει τον Νότο. Αυτός ο μηχανισμός άρχισε να «κολλάει» από τότε που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια το 2022, με τις συνθήκες να μοιάζουν ιδιαίτερα δυσοίωνες σήμερα.

Από το Μέριλαντ έως τη Φλόριντα και το Τέξας, οι εταιρείες προσλαμβάνουν με ρυθμούς αντίστοιχους με τα πρώτα χρόνια μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η πιο πρόσφατη έκθεση Beige Book, η οποία συγκεντρώνει ποιοτικές πληροφορίες για την οικονομία από τις 12 περιφερειακές περιφέρειες της Fed, κατέγραψε στάσιμη απασχόληση και αυξανόμενη πίεση στους καταναλωτές χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος στην περιφέρεια της Ατλάντα, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Νοτιοανατολικής χώρας, καθώς και ασθενή οικονομική δραστηριότητα και μείωση της απασχόλησης στην περιφέρεια του Ντάλας, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρο το Τέξας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ατλάντα, όπου η γενικευμένη έλλειψη διαπολιτειακής μετανάστευσης και η χαμηλή κινητικότητα στην αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια έχουν περιορίσει τη ζήτηση τόσο για μονοκατοικίες όσο και για διαμερίσματα. Αυτό έχει πλήξει όχι μόνο τους εργαζομένους στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και επαγγελματίες σε συναφείς τομείς, από μεσίτες και στελέχη στεγαστικών δανείων έως επιχειρήσεις ανακαίνισης και βελτίωσης κατοικιών.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν επηρεάσει και τη Home Depot Inc., η οποία έχει την έδρα της στη μητροπολιτική περιοχή της Ατλάντα και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της περιοχής. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις από την οικονομία των αγαθών η οποία δοκιμάζεται επιπλέον από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχουν πλήξει και έναν ακόμη βασικό εργοδότη με έδρα την περιοχή, τη United Parcel Service Inc., η οποία προχώρησε φέτος σε περικοπή 34.000 θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η αύξηση της ανεργίας μεταξύ των μαύρων τους τελευταίους μήνες επιβαρύνει περαιτέρω τη μητροπολιτική περιοχή, της οποίας το ένα τρίτο του πληθυσμού είναι μαύροι ή Αφροαμερικανοί, σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Μητροπολιτικής Ατλάντα.

Αυτό που χρειάζονται η Ατλάντα και άλλες μητροπολιτικές περιοχές σε πολιτείες όπως η Φλόριντα και το Τέξας είναι η επανεκκίνηση της μετακίνησης πληθυσμού και της οικιστικής κατασκευής. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει πρώτα να βελτιωθεί η προσιτότητα της στέγης.

Aυτό ήδη αρχίζει να συμβαίνει. Σύμφωνα με τους δείκτες S&P Cotality Case-Shiller, στους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο, οι τιμές κατοικιών μειώθηκαν κατά 4,1% στην Τάμπα, 2% στο Φοίνιξ, 1,3% στο Ντάλας και 0,2% στην Ατλάντα. Την ίδια περίοδο, οι μέσες ωριαίες αποδοχές σε αυτές τις μητροπολιτικές περιοχές αυξήθηκαν κατά 4% ή και περισσότερο. Με τα αποθέματα μεταχειρισμένων κατοικιών να βρίσκονται πάνω από τα επίπεδα του 2019 σε όλες αυτές τις πόλεις, και να αυξάνονται, η προσιτότητα αναμένεται να βελτιωθεί με ικανοποιητικό ρυθμό το 2026.

Οι συναλλαγές στην αγορά κατοικίας δείχνουν ήδη τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, με τις αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια αγοράς κατοικίας να βρίσκονται πλέον σε σαφή ανοδική τάση. Ωστόσο, οι ενάρξεις κατασκευής μονοκατοικιών και πολυκατοικιών αναμένεται να παραμείνουν υποτονικές για κάποιο διάστημα, αν και η άνθηση των data centers έχει προσφέρει κάποια ανακούφιση, αποτρέποντας μια πιο έντονη πτώση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα.

Το σημαντικότερο είναι ότι τα χάσματα προσιτότητας μεταξύ των πόλεων του Νότου και του Βορρά διευρύνονται εκ νέου, κάτι που προμηνύει αύξηση της διαπολιτειακής μετανάστευσης και θα μπορούσε να αρχίσει να σταθεροποιεί τις οικονομίες του Νότου στο δεύτερο μισό του επόμενου έτους. Παράλληλα, αυτό θα συμβάλει και στην άμβλυνση των προβλημάτων προσιτότητας στον Βορρά.

Βόρειες μητροπολιτικές περιοχές όπως το Χάρτφορντ στο Κονέκτικατ και το Σικάγο δυσκολεύονται να προσφέρουν φθηνότερη κατοικία λόγω χαμηλής προσφοράς. Οι περιοχές αυτές χρειάζονται περισσότερη οικοδόμηση και άρση των κανονιστικών εμποδίων, αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ρεαλιστικά ότι το Χάρτφορντ και το Σικάγο δεν πρόκειται ποτέ να χτίσουν κατοικίες με τον ρυθμό και την έκταση των εκτεταμένων μητροπολιτικών περιοχών του Νότου, οι οποίες διαθέτουν περισσότερο αδόμητο χώρο και ένα ισχυρό οικοσύστημα οικιστικής κατασκευής. Σε έναν βαθμό, η επίλυση του προβλήματος προσιτότητας στον Βορρά περνά και μέσα από την επιστροφή της διαπολιτειακής μετανάστευσης στα ιστορικά της επίπεδα.

Η δυναμική «κότας και αυγού», όπου η προσιτότητα προσελκύει μετανάστευση και η μετανάστευση ενισχύεται από μεγαλύτερη προσιτότητα, σημαίνει ότι στον Νότο αναμένονται ακόμη οικονομικές πιέσεις. Το καλύτερο που μπορεί κανείς να ελπίζει για το 2026 είναι ότι θα διαφαίνεται αισιοδοξία στον ορίζοντα, ακόμη κι αν προηγηθεί ακόμη ένας χρόνος στασιμότητας.

Πηγή: skai.gr

