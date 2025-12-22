Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το βράδυ στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας σήμερα Δευτέρα, δεύτερη σε λιγότερο από 24 ώρες, προκαλώντας ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις και ένα πολιτικό πλοίο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ στο Telegram.

Όπως μεταδίδει το Ουκρανικό δίκτυο pravda.com.ua, τα ξημερώματα της Δευτέρας, επιθέσεις με Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Οδησσό προκάλεσαν ζημιές σε μια εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών και σε ένα κτίριο κατοικιών. Ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό φυτικών ελαίων της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή από την αρχή της ημέρας (22 Δεκεμβρίου), έχουν γίνει 190 πολεμικές συγκρούσεις στο μέτωπο, 56 από τις οποίες ήταν προς την κατεύθυνση του Πόκροφ.

Η Έκθεση του Γενικού Επιτελείου, ειδικότερα, αναφέρει ότι «συνολικά, έχουν λάβει χώρα 190 πολεμικές συγκρούσεις, εκ των οποίων 10 αεροπορικές επιδρομές, με 31 κατευθυνόμενες βόμβες. Επιπλέον, οι Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2.92ρωσικα4 drones και πραγματοποίησαν 2.853 επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων και οικισμών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.