Στον εξωφρενικό ισχυρισμό ότι το Ισραήλ σχεδίασε την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ προκειμένου να προκαλέσει... συμπάθεια στους Εβραίους ως «θύματα αντισημιτισμού» προέβη ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το «σιωνιστικό καθεστώς... δολοφόνησε την εβραϊκή κοινότητα και τους εξαρτώμενους από αυτήν σε άλλες χώρες για να τους κάνει να μοιάζουν με θύματα», ισχυρίστηκε ο Ιρανός υποστράτηγος Αμπντολραχίμ Μουσαβί.«Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν τέτοια εγκλήματα και έχουν διαπράξει τέτοια εγκλήματα πολλές φορές».

«Τις τελευταίες ημέρες, το σιωνιστικό καθεστώς ''αυτοκτόνησε'' για να αποτρέψει την αντίστροφη μετανάστευση, να σωθεί από εσωτερικές αναταραχές και να ενσταλάξει αντισημιτισμό», πρόσθεσε.

Ο Μουσαβί ισχυρίστηκε επίσης ότι ο χρόνος που έχει περάσει από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς «έχει αποδείξει στον κόσμο την εγκληματική φύση των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «οι εχθροί μας είναι παραβάτες συνθηκών, πολεμοκάπηλοι και απατεώνες, και δεν τηρούν κανένα διεθνές δίκαιο ή ανθρωπιστικούς κανόνες».

Ο αρχηγός του στρατού, σε χωριστή δήλωση την Κυριακή, αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη του Ιράν να ενισχύσει τις δυνατότητες αεράμυνάς του, δηλώνοντας ότι αυτή είναι μία από τις προτεραιότητες της χώρας, ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης IRNA.

Πηγή: skai.gr

