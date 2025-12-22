Το ψηλότερο μοντέλο του κόσμου (2.08) συνάντησε τον «Ολλανδό γίγαντα» των 2,18, Ολιβιέ Ρίχτερς, αλλά ήταν ο... κοντύτερος, καθώς «συνάντησε» εικονικά πολύ υψηλότερους του από 2,36 μέτρα έως και 2,54 μέτρα, μεταξύ άλλων.

Ο λόγος για την Εκατερίνα Λίσινα, η οποία είναι Ρωσίδα μοντέλο και πρώην μπασκετμπολίστρια. Αυτή τη στιγμή κατέχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως το ψηλότερο μοντέλο.

Πάντως, στο νέο βίντεο του Ρίχτερς η Λίσινα μάλλον κλέβει, καθώς φοράει πλατφόρμες.

Πηγή: skai.gr

