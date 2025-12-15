Ebury: Το δολάριο υποχωρεί μετά τις μειώσεις επιτοκίων της FED

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury



Η Fed δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες της αγοράς για μια “επιθετική μείωση” επιτοκίων. Πέρα από την επανεκκίνηση της ποσοτικής χαλάρωσης, η επικοινωνία της εστίασε περισσότερο στην αδυναμία της αγοράς εργασίας παρά στη συνεχιζόμενη αποτυχία επίτευξης του στόχου για τον πληθωρισμό. Οι αγορές στάθηκαν στη διαφοροποίηση της πολιτικής της Fed από άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως η ΕΚΤ, η οποία έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μειώσεων και το πιθανότερο είναι σε επόμενο βήμα να αυξήσει τα επιτόκια. Ως αποτέλεσμα, το δολάριο δέχθηκε πιέσεις έναντι όλων των νομισμάτων. Η μοναδική σημαντική εξαίρεση ήταν το ιαπωνικό γεν, που εξακολουθεί να πλήττεται λόγω φόβων για δημοσιονομική επέκταση και της βραδύτητας της Τράπεζας της Ιαπωνίας να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις στις ΗΠΑ δεν «ωφελήθηκαν» από τον πιο ήπιο τόνο της Fed και έκλεισαν την εβδομάδα αισθητά υψηλότερα, παρότι το δολάριο υποχώρησε, υπογραμμίζοντας πόσο δύσκολο είναι το έργο που έχει μπροστά της η αμερικανική κεντρική τράπεζα.



Οι συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδομάδα αναμένεται να αναδείξουν ακόμη περισσότερο την αυξανόμενη απόκλιση στη νομισματική πολιτική μεταξύ των μεγάλων οικονομικών περιοχών. Ενώ η Fed συνεχίζει να μειώνει επιτόκια παρά τον υψηλό πληθωρισμό, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να αυξήσει επιτόκια την Παρασκευή. Στο μεταξύ, η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας προχωρά σε μείωση την Πέμπτη. Η εβδομάδα είναι γεμάτη από κρίσιμες μακροοικονομικές ανακοινώσεις στις ΗΠΑ: ξεκινά την Τρίτη με την καθυστερημένη δημοσίευση της έκθεσης αγοράς εργασίας για τον Νοέμβριο και ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την έκθεση του πληθωρισμού Νοεμβρίου. Μέσα σε αυτή την καταιγίδα δεδομένων και αποφάσεων νομισματικής πολιτικής, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις διεθνώς, καθώς η υπομονή των αγορών απέναντι σε πολιτικές που τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις φαίνεται να εξαντλείται.

Στερλίνα

Η εβδομάδα διαμορφώνεται ως κομβικής σημασίας για τη στερλίνα. Η συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη προηγείται μιας «πυκνής» ατζέντας οικονομικών στοιχείων: η έκθεση για την αγορά εργασίας για τον Οκτώβριο (Τρίτη), οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας Δεκεμβρίου (Τρίτη) και ο δείκτης τιμών καταναλωτή CPI Νοεμβρίου (Τετάρτη). Οι προσδοκίες συγκλίνουν στον ίδιο στασιμοπληθωριστικό συνδυασμό που δυσκολεύει ασυνήθιστα τη χάραξη νομισματικής πολιτικής: μια αγορά εργασίας που συνεχίζει να χάνει θέσεις και έναν επίμονα υψηλό πληθωρισμό, αισθητά πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ακόμη μία μείωση επιτοκίων στο 3,75%, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο πότε – ή ακόμη και αν – η Τράπεζα της Αγγλίας μπορεί να συνεχίσει τον κύκλο μειώσεων, εκτός εάν ο πληθωρισμός αρχίσει να αποκλιμακώνεται με τρόπο σαφή και διατηρήσιμο.

Ευρώ

Πρόσφατα σχόλια αξιωματούχων της ΕΚΤ, ιδίως της Isabel Schnabel, επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μας ότι ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων της ΕΚΤ έχει ολοκληρωθεί και ότι η επόμενη κίνηση είναι πιθανότερο να είναι αύξηση παρά νέα μείωση. Αναμένουμε ότι οι δείκτες PMI αυτής της εβδομάδας θα ενισχύσουν αυτή τη γραμμή, επιβεβαιώνοντας πως η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει αξιοσημείωτα ανθεκτική. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού περιορίζεται γρήγορα. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των περιουσιακών στοιχείων της Ευρωζώνης ως εναλλακτικής έναντι του δολαρίου, αναμένεται να αποτελέσει ευνοϊκό παράγοντα για το κοινό νόμισμα μεσοπρόθεσμα.

Δολάριο

Η «ομίχλη» γύρω από την πραγματική κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διαλυθεί αυτή την εβδομάδα. Η έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (non-farm payrolls) την Τρίτη εκτιμάται ότι θα δείξει μια αγορά εργασίας που συνεχίζει να δημιουργεί νέες θέσεις, σε αντίθεση με τα απαισιόδοξα σχόλια του Powell στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της Fed την περασμένη εβδομάδα. Ο πληθωρισμός CPI για τον Νοέμβριο θα καλύπτει στην πράξη δύο μήνες αυξήσεων τιμών. Παρότι αναμένεται να δείξει ότι δεν έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο της Fed, η διασπορά των προβλέψεων είναι ασυνήθιστα ευρε´ια λόγω της αβεβαιότητας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε σαφέστερη εικόνα για την ισορροπία ανάμεσα στους δύο ανταγωνιστικούς στόχους της Fed – χαμηλό πληθωρισμό και πλήρη απασχόληση – καθώς μπαίνουμε στο 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.