Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρήγκαν προσπάθησε να δικαιολογήσει τις μαζικές περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα επικαλούμενος τη «βασίλισσα της πρόνοιας». Και το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Ντόναλντ Τραμπ βασίζεται επίσης σε ένα ψέμα που έχει χτιστεί εδώ και δεκαετίες.

Ο Ρήγκαν αναφερόταν σε μια φανταστική Αμερικανίδα, μαύρη, ανύπαντρη μητέρα που ζούσε με επιδόματα. Αντίστοιχα, η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ πέρασε το μεγαλεπήβολο νομοσχέδιο του Τραμπ, δαιμονοποιώντας τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, αναφέρει το MSNBC.

Για δεκαετίες υπάρχει ο μύθος στην αμερικανική πολιτική πως η φτώχεια έχει ένα πρόσωπο. Μια μαύρη γυναίκα, που είναι υπεύθυνη η ίδια για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Και αυτός ο μύθος δεν χτίστηκε τυχαία καθώς εξελίχτηκε σε πολιτικό «όπλο», δίνοντας στα προγράμματα πρόνοιας, που σχεδιάστηκαν για την καταπολέμηση της φτώχειας όλων των Αμερικανών, φυλετικές προεκτάσεις.

Αρχικά, η πολιτική των επιδομάτων ξεκίνησε για να βοηθηθούν οι φτωχοί λευκοί της Αμερικής και ιδίως οι χήρες γυναίκες που υπέφεραν από τη Μεγάλη Ύφεση. Όταν το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα απέκτησε έδαφος τη δεκαετία του ’60, τότε απέκτησαν πρόσβαση στα επιδόματα και περισσότερες οικογένειες μαύρων, προκαλώντας αντιδράσεις από τη δεξιά.

Για αυτό ο Ρήγκαν χρησιμοποίησε το παράδειγμα της «βασίλισσας της πρόνοιας», μια μαύρη γυναίκα που εξαργύρωνε πολλές επιταγές, με πολλά ονόματα και οδηγούσε Cadillac, εμπνευσμένος από την πραγματική ιστορία μιας γυναίκας που καταδικάστηκε για απάτη.

Και η στρατηγική απέδωσε καθώς υπό τον μύθο της «βασίλισσας της πρόνοιας» μπήκε κόφτης τότε στα επιδόματα εκατομμύρια Αμερικανών. Στη συνέχεια, και ο Μπιλ Κλίντον υπέγραψε νομοσχέδιο το 1996 που τερμάτισε την πρόνοια, όπως την ξέρανε τότε οι Αμερικανοί.

Κάτι αντίστοιχο έκανε και τώρα ο Τραμπ, βασιζόμενος σε αυτόν τον μύθο δεκαετιών. Όμως η αλήθεια είναι πως η πλειονότητα των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στις ΗΠΑ δεν είναι μαύροι, αλλά λευκοί, παιδιά, βετεράνοι, ηλικιωμένοι ή και ανύπαντρες μητέρες που κάνουν πολλές δουλειές και ακόμα δεν τα βγάζουν πέρα.

Επίσης, πολλοί από αυτούς που θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται είναι και ψηφοφόροι του Τραμπ, κάποιοι από αυτούς και σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές του.

Οι περικοπές των δαπανών που κάνει η Αμερική προέρχονται κυρίως από το Medicaid, το πρόγραμμα υγείας για 71 εκατ. χαμηλόμισθους Αμερικανούς. Το νομοσχέδιο αυστηροποιεί τα κριτήρια ένταξης, εισάγει ως προϋπόθεση την εργασία και περιορίζει έναν μηχανισμό χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν οι Πολιτείες, αλλαγές που εκτιμάται πως θα αφήσουν σχεδόν 12 εκατ. ανθρώπους χωρίς ασφάλιση.

Οι Ρεπουμπλικανοί υποστήριξαν ότι το νομοσχέδιο θα μειώσει τους φόρους για όλους τους Αμερικανούς και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη.

Αντιθέτως, όλοι οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο το καταψήφισαν, καταγγέλλοντας το ως «δώρο στους πλουσιότερους» που θα αφήσει εκατομμύρια χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

