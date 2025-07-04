Λογαριασμός
Από το γεράκι στον αετό – Ο Αλ Σάρα άλλαξε το έμβλημα της Σύριας με μεγαλειώδεις τελετές και... SMS - Φωτό, βίντεο

Η ανακοίνωση έγινε καθώς η χώρα μεταβαίνει από τη διακυβέρνηση του Κόμματος Μπάαθ σε μια νέα πολιτική φάση - Ο συμβολισμός του νέου εμβλήματος

Συρία: Από το γεράκι στον αετό – Ο Αλ Σάρα άλλαξε το έμβλημα της χώρας

Από το γεράκι στον αετό... Η συριακή προεδρία αποκάλυψε την Πέμπτη το νέο εθνικό έμβλημα της χώρας κατά τη διάρκεια τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο στη Δαμασκό, συνοδευόμενη από πανεθνικούς εορτασμούς στις πλατείες των μεγάλων πόλεων και εντυπωσιακή τελετή με drones και λευκοντυμένους καβαλάρηδες στην συριακή πρωτεύουσα. 

Η ανακοίνωση έγινε καθώς η χώρα μεταβαίνει από τις δεκαετίες της διακυβέρνησης του Κόμματος Μπάαθ σε μια νέα πολιτική φάση με (θεωρητικά τουλάχιστον) μεταβατικό πρόεδρο τον Αχμέντ αλ Σάρα.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα περιέγραψε το νέο έμβλημα ως αντανάκλαση «μιας ενωμένης, αδιαίρετης Συρίας», σύμφωνα με το κρατικό Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA).

Βίντεο από την τελετή στη Δαμασκό από το 32:44 και έπειτα

«Η ταυτότητα που λανσάρουμε σήμερα αντανακλά τη νέα ιστορική φάση της Συρίας», δήλωσε ο αλ Σάρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Αντλεί έμπνευση από τον χρυσό αετό - που συμβολίζει τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, την ταχύτητα, την ακρίβεια και την καινοτομία».

Ο χρυσός αετός αντικαθιστά το προηγούμενο σύμβολο ενός γερακιού, και ολοκληρώνεται με τρία αστέρια που αντιπροσωπεύουν την απελευθέρωση του λαού, όπως περιγράφεται από το συριακό Υπουργείο Πληροφοριών. Ο αετός, εμπνευσμένος από αρχαία μοτίβα της Παλμύρας,  στεφανώνεται από τρία αστέρια, που αντιπροσωπεύουν τη συριακή σημαία.

Τα πέντε φτερά της ουράς του συμβολίζουν τις κύριες γεωγραφικές περιοχές της Συρίας - τον βορρά, την ανατολή, τη δύση, τον νότο και το κέντρο - ενώ τα 14 φτερά του αντιπροσωπεύουν τις 14 επαρχίες (κυβερνεία) της χώρας, καθεμία από τις οποίες λέγεται ότι αφηγείται «μια ιστορία ανθεκτικότητας σε 14 χρόνια επανάστασης». Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει κάποιος προφανής ισλαμικός συμβολισμός.

Η υιοθέτηση της νέας ταυτότητας θα ακολουθηθεί από πρακτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των αστυνομικών ταυτοτήτων και διαβατηρίων για να ευθυγραμμιστούν με το ανανεωμένο σχέδιο.

Σε μια ομιλία που συνδύασε τον συμβολισμό με τα πολιτικά μηνύματα, ο Αλ Σάρα αναφέρθηκε στην αρχαία ιστορία της Δαμασκού.

«Όποιος εξετάσει την ιστορία θα διαπιστώσει ότι η Δαμασκός είναι η αρχή και το τέλος της ιστορίας του κόσμου και θα συνειδητοποιήσει ότι αυτό που ζήσαμε υπό το προηγούμενο καθεστώς ήταν η πιο ταπεινωτική εποχή στην ιστορία της πόλης», τόνισε. 

«Επιστρέφουμε στην αυτοπεποίθηση, την αξιοπρέπεια και τη φυσική μας θέση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σαϊμπάνι μίλησε επίσης στην τελετή, λέγοντας ότι τους τελευταίους μήνες, η συριακή διπλωματία έχει καταρρίψει ενεργά την «επιδεινωμένη πραγματικότητα» που κληρονομήθηκε από το προηγούμενο καθεστώς.

«Έχουμε συναντηθεί με παγκόσμιους ηγέτες που δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν τους Σύρους στην ανοικοδόμηση της χώρας τους. Σε κάθε συνάντηση, δείξαμε το νέο πρόσωπο της Συρίας», υποστήριξε. Πάντως, οι αντίπαλοι του νέου καθεστώτος μιλάνε για πρόσδεση στο άρμα της Τουρκίας και για καταπίεση έως εξόντωση μειονοτήτων όπως οι Χριστιανοί και οι Αλαουίτες. 

Δημόσιοι εορτασμοί σε όλη τη Συρία και... SMS

Εορτασμοί που σηματοδοτούν την έναρξη της νέας ταυτότητας πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιες πλατείες σε όλη τη Δαμασκό και άλλες μεγάλες επαρχίες αναφέρει το Anadolu. 

Στην πρωτεύουσα, εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Ουμαγιάντ, στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη και στον Εκθεσιακό Χώρο. Άλλοι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν στην ύπαιθρο της Δαμασκού και σε περιφερειακούς κόμβους, όπως η πλατεία Σεΐχ Νταχέρ στη Λατάκια, η πλατεία Σαανταλάχ αλ-Τζαμπιρί στο Χαλέπι και η πλατεία Σαμπάα Μπαχράτ στο Ιντλίμπ και το Ντέιρ εζ-Ζορ. Η πλατεία Άσι της Χάμα και άλλοι χώροι σε δυτικές επαρχίες φιλοξένησαν επίσης δημόσιες συγκεντρώσεις.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων έλαβαν μηνύματα από τοπικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών που ανακοίνωναν την κυκλοφορία του νέου εθνικού συμβόλου, περιγράφοντάς το ως «ένα ανανεωμένο έμβλημα αποφασιστικότητας και χειραφέτησης στον ουρανό της ελευθερίας».

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ηγέτης της Συρίας για σχεδόν 25 χρόνια, κατέφυγε στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, τερματίζοντας το καθεστώς του κόμματος Μπάαθ, το οποίο βρισκόταν στην εξουσία από το 1963.

Μια νέα μεταβατική κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα σχηματίστηκε στη Συρία τον Ιανουάριο.

