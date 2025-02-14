«Οι προσευχές μας σας συνοδεύουν, όπως άλλωστε και ολόκληρο τον ουκρανικό λαό, για την άμεση επικράτηση μιας ειρήνης με δικαιοσύνη που θα διασφαλίσει την πλήρη εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Με τα λόγια αυτά ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος υποδέχθηκε τον μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο, ο οποίος επισκέπτεται επισήμως τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συνάντησής τους στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Ο μητροπολίτης Κιέβου συνοδευόταν από τον μητροπολίτη Τσερκβά Ευστράτιο, καθώς και από εξέχοντα μέλη της κοινότητας που υποστηρίζουν την Ουκρανία επί σειρά ετών, όπως ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, άρχων Ανδρέας Ματσόλα και η σύζυγός του, Σβετλάνα.

Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη του μητροπολίτη Κιέβου στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ενώ τόνισε τη δυσκολία των καιρών για τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό και τον αδιάκοπο πόνο που αυτός υφίσταται τα τελευταία τρία χρόνια εξαιτίας της κατάφωρης παραβίασης της κυριαρχίας της χώρας από τη ρωσική επιθετικότητα.

«Η αδιανόητη απόφαση της Ρωσικής Εκκλησίας να επικρατήσει το παράφρον σχέδιο πολέμου και κατάκτησης της Ουκρανίας του Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει ανοίξει βαθιά πληγή στην παγκόσμια ορθοδοξία, η επούλωση της οποίας ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια. Η απώλεια ανθρώπινων ζωών», συνέχισε, «είναι τρομακτική, ενώ οι ζημιές στις υποδομές και οι γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην Ουκρανία είναι αλόγιστες και βάρβαρες».

Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επισήμανε την ανάγκη να καταστεί απολύτως σαφές το ποιος είναι ο επιτιθέμενος και ποιος είναι αυτός που υπερασπίζεται το δίκαιο, ενώ τόνισε ότι είναι απαραίτητη η από κοινού συνεργασία, ώστε η ουκρανική υπόθεση να γίνει κατανοητή στα υψηλότερα κλιμάκια της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία έχει θέσει το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας ως ζήτημα ύψιστης πολιτικής σημασίας.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «εάν η ελευθερία της πίστης και η ελευθερία της συνείδησης είναι πράγματι ζωτικής σημασίας, όπως και είναι για την αμερικανική κυβέρνηση, τότε γνωρίζουμε πολύ καλά ποια πλευρά θα υποστηρίξει. Σε κάθε περίπτωση», σημείωσε, «πρέπει να υπάρξουν δίκαιες επανορθώσεις για όλες τις ζημίες που έχουν προκληθεί στη χώρα και ιδιαιτέρως για τις εκατοντάδες εκκλησίες και τα εκατοντάδες ιερά ιδρύματα τα οποία έχουν ολοσχερώς καταστραφεί». «Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής», ολοκλήρωσε, «ως η πρώτη επαρχία της Μεγάλης Εκκλησίας του Χριστού στον νέο κόσμο, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του ουκρανικού λαού και να υποστηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τη δικαιοσύνη και την αλήθεια για την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

