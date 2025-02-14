Οι σοροί 757 Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες επιστράφηκαν από τη Ρωσία στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το Κίεβο, τρεις εβδομάδες μετά από μια πανομοιότυπη ανταλλαγή της ίδιας κλίμακας.

Η ανταλλαγή σορών στρατιωτικών και αιχμαλώτων πολέμου είναι ένας από τους λίγους τομείς συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Οι σοροί 757 πεσόντων Ουκρανών υπερασπιστών επέστρεψαν στην Ουκρανία», ανέφερε το Συντονιστικό Αρχηγείο για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου με ανακοίνωση του στην εφαρμογή Telegram.

Ορισμένες από τις σορούς επέστρεψαν από τις ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ, όπου διεξάγονται οι σφοδρότερες μάχες, ιδίως γύρω από την πόλη των μεταλλείων Ποκρόβσκ.

Τον περασμένο Ιανουάριο, η Ουκρανία ανακοίνωσε επίσης ότι είχε παραλάβει τις σορούς 757 πεσόντων στρατιωτών της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου ότι 45.100 στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί και περίπου 370.000 τραυματιστεί.

Η Ρωσία δεν αποκαλύπτει τις απώλειές της στην Ουκρανία. Ο ανεξάρτητος ιστότοπος Mediazona και η ρωσική υπηρεσία του BBC λένε ότι μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιήσει περίπου 91.000 Ρώσους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν αντλώντας τα στοιχεία τους από ανοιχτές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.