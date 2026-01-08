Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν εφάπαξ πληρωμές στους Γροιλανδούς στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία και ενδεχομένως να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ενώ το ακριβές ποσό σε δολάρια και η εφοδιαστική οποιασδήποτε πληρωμής είναι ασαφή, Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων βοηθών του Λευκού Οίκου, έχουν συζητήσει ποσά που κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο, δήλωσαν δύο από τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Η ιδέα της άμεσης πληρωμής των κατοίκων της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας, προσφέρει μια εξήγηση για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να «αγοράσουν» το νησί των 57.000 κατοίκων, παρά την επιμονή των αρχών στην Κοπεγχάγη και το Νουούκ ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

Η τακτική αυτή είναι μία από τις διάφορες στρατηγικές που συζητά ο Λευκός Οίκος για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί υπερβολικά «συναλλακτική» ακόμη και εξευτελιστική για έναν πληθυσμό που εδώ και καιρό συζητά για την ανεξαρτησία του και την οικονομική του εξάρτηση από τη Δανία.

«Αρκετά πια... Τέλος οι φαντασιώσεις για προσάρτηση», έγραψε την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε μια ανάρτηση στο Facebook, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξανά στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν το νησί.

Οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι Γροιλανδοί και Δανοί αποφασίζουν

Οι ηγέτες στην Κοπεγχάγη και σε όλη την Ευρώπη αντέδρασαν με περιφρόνηση στα σχόλια του Τραμπ και άλλων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου που διεκδίκησαν το δικαίωμά τους στην απόκτηση της Γροιλανδίας, δεδομένου μάλιστα ότι οι ΗΠΑ και η Δανία είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που δεσμεύονται από συμφωνία αμοιβαίας άμυνας.

Την Τρίτη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Βρετανία και η Δανία εξέδωσαν κοινή δήλωση, λέγοντας ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους.

Όταν ρωτήθηκε για σχόλια σχετικά με τις συζητήσεις για την αγορά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας άμεσων πληρωμών στους Γροιλανδούς, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το Reuters σε σχόλια της εκπροσώπου Τύπου Καρολάιν Λέβιτ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Λέβιτ παραδέχθηκε ότι ο Τραμπ και οι βοηθοί του σε θέματα εθνικής ασφάλειας «εξετάζουν πώς θα μοιάζει μια πιθανή αγορά». Ο Ρούμπιο είπε ότι θα συναντηθεί με τον Δανό ομόλογό του την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τη Γροιλανδία.

Οι συζητήσεις για τη Γροιλανδία γίνονται όλο και πιο σοβαρές

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του ότι είναι πλούσια σε ορυκτά που απαιτούνται για προηγμένες στρατιωτικές εφαρμογές. Έχει επίσης δηλώσει ότι το Δυτικό Ημισφαίριο πρέπει γενικά να βρίσκεται υπό την γεωπολιτική επιρροή της Ουάσινγκτον.

Ενόσω εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με το πώς να καταλάβουν τη Γροιλανδία έχουν λάβει χώρα μεταξύ των βοηθών του Τραμπ ήδη πριν αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από ένα χρόνο, το ζήτημα αναζωπυρώθηκε μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια τολμηρή επιχείρηση το Σαββατοκύριακο.

Μια πηγή ανέφερε ότι οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου ήταν πρόθυμοι να αξιοποιήσουν τη δυναμική της επιχείρησης κατά του Μαδούρο για την επίτευξη άλλων μακροπρόθεσμων γεωπολιτικών στόχων του Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή. «Είναι τόσο στρατηγικό».

Μία από τις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τις εφάπαξ πληρωμές δεν ήταν απαραίτητα κάτι καινούργιο. Ωστόσο, είπε το άτομο αυτό, είχαν γίνει πιο σοβαρές τις τελευταίες ημέρες και οι βοηθοί συζητούσαν υψηλότερες τιμές, με μια πληρωμή 100.000 δολαρίων ανά άτομο - η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα μια συνολική πληρωμή σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων - μια πραγματική πιθανότητα.

Πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν πιθανές πληρωμές είναι ασαφείς, όπως πότε και πώς θα καταβάλλονταν εάν η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθούσε αυτή την οδό ή τι ακριβώς θα αναμενόταν από τους Γροιλανδούς σε αντάλλαγμα. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η στρατιωτική επέμβαση είναι πιθανή, αν και αξιωματούχοι έχουν επίσης δηλώσει ότι οι ΗΠΑ προτιμούν να αγοράσουν το νησί ή να το αποκτήσουν με διπλωματικά μέσα.

Μια επιλογή το Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης

Μεταξύ των πιθανοτήτων που παρουσιάζουν οι βοηθοί του Τραμπ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Τρίτη, είναι η προσπάθεια σύναψης ενός είδους συμφωνίας με το νησί που ονομάζεται Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης (Compact of Free Association - COFA).

Οι ακριβείς λεπτομέρειες των συμφωνιών COFA - οι οποίες έχουν επεκταθεί μόνο στα μικρά νησιωτικά έθνη της Μικρονησίας, των Νήσων Μάρσαλ και του Παλάου - ποικίλλουν ανάλογα με το υπογράφον μέρος. Αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνήθως παρέχει πολλές βασικές υπηρεσίες, όπως η παράδοση αλληλογραφίας και η στρατιωτική προστασία. Σε αντάλλαγμα, ο στρατός των ΗΠΑ λειτουργεί ελεύθερα στις χώρες της COFA και το εμπόριο με τις ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό αδασμολόγητο.

Συμφωνίες COFA έχουν υπογραφεί στο παρελθόν με ανεξάρτητες χώρες και η Γροιλανδία πιθανότατα θα πρέπει να αποσχιστεί από τη Δανία για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο. Θεωρητικά, οι πληρωμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παρακινηθούν οι Γροιλανδοί να ψηφίσουν υπέρ της ανεξαρτησίας τους ή να υπογράψουν μια COFA μετά από μια τέτοια ψηφοφορία.

Ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών επιθυμεί ανεξαρτησία, οι ανησυχίες για το οικονομικό κόστος της απόσχισης από τη Δανία -μεταξύ άλλων ζητημάτων- έχουν εμποδίσει τους περισσότερους Γροιλανδούς νομοθέτες να ζητήσουν δημοψήφισμα ανεξαρτησίας.

Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι περισσότεροι Γροιλανδοί, αν και ανοιχτοί στην απόσχιση από τη Δανία, δεν θέλουν να αποτελέσουν μέρος των ΗΠΑ.

