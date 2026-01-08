Η σκιά της Γροιλανδίας πάνω από το ΝΑΤΟ: Σύμμαχοι ζητούν ενίσχυση στην Αρκτική εν μέσω πιέσεων Τραμπ

Οι χώρες του ΝΑΤΟ ζήτησαν από τη συμμαχία να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, μετά τις απειλές Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας, όπως δήλωσαν τρεις διπλωμάτες του ΝΑΤΟ στο Politico.

Σε κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, οι πρέσβεις της συμμαχίας συμφώνησαν ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική, σύμφωνα με διπλωμάτες, οι οποίοι μίλησαν υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι το δανικό έδαφος είναι εκτεθειμένο στην επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας.

Οι απεσταλμένοι πρότειναν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μυστικών υπηρεσιών για την καλύτερη παρακολούθηση της περιοχής, την αύξηση των αμυντικών δαπανών για την Αρκτική, τη μεταφορά περισσότερου στρατιωτικού εξοπλισμού στην περιοχή καθώς και τη διεξαγωγή περισσότερων στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή.

Η πληθώρα ιδεών αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία της Ευρώπης σχετικά με τις προθέσεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Αυτή την εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ενέτεινε τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία και επανειλημμένα αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Η Ευρώπη προσπαθεί να κατευνάσει τις τελευταίες απειλές του Τραμπ και να αποφύγει μια στρατιωτική επέμβαση που, σύμφωνα με τη Δανία, θα σήμαινε το τέλος της συμμαχίας. Η συμβιβαστική λύση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ θεωρείται η πρώτη και προτιμώμενη επιλογή.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων λίγες μόνο ημέρες μετά την τελευταία επίθεση του Λευκού Οίκου αντικατοπτρίζει το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η Ευρώπη το τελεσίγραφο και τον υπαρξιακό κίνδυνο που θα είχε οποιαδήποτε εισβολή στη Γροιλανδία για τη συμμαχία και τις διατλαντικές σχέσεις. Οι διπλωμάτες της συμμαχίας ανέφεραν ότι οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ αναμένεται τώρα να προτείνουν επιλογές για απεσταλμένους.

Εκτός από τον πλούτο σε πρώτες ύλες και κοιτάσματα πετρελαίου, ο Τραμπ ανέφερε ως λόγο για την τελευταία εκστρατεία της Ουάσιγκτον για τον έλεγχο της περιοχής την υποτιθέμενη απειλητική παρουσία ρωσικών και κινεζικών πλοίων κοντά στη Γροιλανδία.

Οι ειδικοί αμφισβητούν σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους ισχυρισμούς, με τη Μόσχα και το Πεκίνο να επικεντρώνουν τις αμυντικές τους προσπάθειες — συμπεριλαμβανομένων των κοινών περιπολιών και των στρατιωτικών επενδύσεων — κυρίως στην ανατολική Αρκτική.

Η συνάντηση των 32 απεσταλμένων την Πέμπτη απέφυγε την άμεση αντιπαράθεση, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες του ΝΑΤΟ, με έναν από αυτούς να χαρακτηρίζει την ατμόσφαιρα στην αίθουσα «παραγωγική» και «εποικοδομητική».

Ο πρέσβης της Δανίας, ο οποίος μίλησε πρώτος, δήλωσε ότι η διαμάχη ήταν ένα διμερές ζήτημα και αντίθετα επικεντρώθηκε στις πρόσφατες επιτυχίες της στρατηγικής του ΝΑΤΟ για την Αρκτική και στην ανάγκη για περισσότερη δουλειά στην περιοχή, σύμφωνα με τους διπλωμάτες — μια δήλωση που έτυχε ευρείας υποστήριξης.

Το ζήτημα της Γροιλανδίας τέθηκε επίσης σε κλειστή συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική την Πέμπτη, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβανόταν στην επίσημη ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της ΕΕ. Οι πρωτεύουσες των κρατών μελών εξέφρασαν στη συνέχεια την αλληλεγγύη τους προς τη Δανία, πρόσθεσαν.

Η Δανία αναμένεται να παρέχει επίσημη ενημέρωση σε συνάντηση των απεσταλμένων της ΕΕ την Παρασκευή, ανέφεραν οι ίδιοι διπλωμάτες.

Πηγή: skai.gr

