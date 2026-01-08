Βενεζουέλα: Πρεσβείες προγραμματίζουν επαφές με αμερικανικές και ευρωπαϊκές πετρελαϊκές για αξιολόγηση υποδομών

Οι ξένες πρεσβείες στη Βενεζουέλα αρχίζουν να οργανώνουν επισκέψεις που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα και στις οποίες θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι αμερικανικών και ευρωπαϊκών πετρελαϊκών εταιρειών, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με σκοπό την αξιολόγηση των υποδομών στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου.

«Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, προετοιμαζόμαστε ώστε να είναι εφικτή η επαναλειτουργία σε περίπτωση που ο Πρόεδρος λάβει αυτή την απόφαση», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

