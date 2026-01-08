Τζέι Ντι Βανς: Ανεπαρκείς Ευρώπη και Δανία για τη Γροιλανδία

Βαθαίνει το ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης με επίκεντρο τη Γροιλανδία, καθώς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τραμπ, Τζέι ντι Βανς, ανεβάζει τους τόνους, ασκώντας σκληρή κριτική στην Ευρώπη και τη Δανία για ελλιπή ασφάλεια του νησιού, την ώρα που η Ουάσινγκτον επαναφέρει ανοιχτά σενάρια ελέγχου, ακόμη και προσάρτησής του.

Ειδικότερα, ο Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε ότι η Γροιλανδία είναι «κρίσιμη» για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου απέναντι σε ενδεχόμενες πυραυλικές απειλές από τη Ρωσία ή την Κίνα, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και η Δανία «δεν έχουν κάνει καλή δουλειά» στην ασφάλεια της περιοχής.

Μιλώντας στο Fox News, ο Βανς είπε ότι δεν υπήρξε μόνο ανεπαρκής επένδυση στην άμυνα της Γροιλανδίας, αλλά και αποτυχία ουσιαστικής εμπλοκής με τις ανησυχίες που έχει εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε την Τετάρτη ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν «ενεργά» το ενδεχόμενο να κατατεθεί πρόταση για την αγορά της Γροιλανδίας, ενός ημιαυτόνομου εδάφους της Δανίας, μία ημέρα μετά τις αναφορές ότι ακόμη και η χρήση στρατιωτικής ισχύος για την προσάρτησή της στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται ως σενάριο.

Η Δανία, σύμμαχος των ΗΠΑ στο NATO, έχει προειδοποιήσει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε το τέλος της Συμμαχίας.

Τόσο η Γροιλανδία όσο και η Δανία έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση.

Παρότι αποτελεί το πιο αραιοκατοικημένο έδαφος στον κόσμο, η γεωγραφική θέση της Γροιλανδίας, ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική, την καθιστά ιδανική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η Διαστημική Βάση Πιτουφίκ (Pituffik Space Base) στη Γροιλανδία, πρώην Αεροπορική Βάση Θούλε, λειτουργεί υπό αμερικανικό έλεγχο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, μεταξύ αυτών οι σπάνιες γαίες, το ουράνιο και ο σίδηρος, οι οποίοι καθίστανται ολοένα και πιο προσβάσιμοι καθώς οι πάγοι λιώνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Επιστήμονες εκτιμούν επίσης ότι το νησί ενδέχεται να διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι ολόκληρη η υποδομή της αντιπυραυλικής άμυνας εξαρτάται εν μέρει από τη Γροιλανδία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στη συνέντευξή του την Τετάρτη.

«Αν, ο Θεός να φυλάξει, οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι - δεν λέω ότι πρόκειται να συμβεί - αλλά αν κάποιος εκτόξευε έναν πυρηνικό πύραυλο εναντίον της ηπείρου μας ή εναντίον της Ευρώπης, η Γροιλανδία αποτελεί κρίσιμο κομμάτι αυτής της αντιπυραυλικής άμυνας.

»Οπότε τίθεται το ερώτημα: έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους οι Ευρωπαίοι και οι Δανοί στη διασφάλιση της Γροιλανδίας και στο να διασφαλίσουν ότι μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως πυλώνας της παγκόσμιας ασφάλειας και της αντιπυραυλικής άμυνας; Και η απάντηση είναι προφανώς όχι», κατέληξε.

Οι ανησυχίες για το μέλλον του νησιού επανήλθαν μετά τη χρήση στρατιωτικής βίας από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας το Σάββατο, με στόχο τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ είχε καταθέσει πρόταση αγοράς της Γροιλανδίας κατά την πρώτη θητεία του το 2019, για να λάβει τότε την απάντηση ότι το νησί δεν είναι προς πώληση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι θα έχει συνομιλίες με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα.

Μία ημέρα νωρίτερα, Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση στήριξης προς τη Δανία.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις τους», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση οι ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Δανίας.

Τονίζοντας ότι συμμερίζονται την ίδια ανησυχία με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική, οι Ευρωπαίοι υπογράμμισαν ότι αυτή πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά από τους συμμάχους του NATO, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, κάλεσαν σε «τήρηση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων».

Η Άγια Κέμνιτς, μία από τους δύο βουλευτές που εκπροσωπούν τη Γροιλανδία στο δανικό κοινοβούλιο, δήλωσε στο BBC ότι οι δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ συνιστούν «σαφή απειλή».

«Είναι απολύτως ασεβές από πλευράς ΗΠΑ να μην αποκλείουν την προσάρτηση της χώρας μας και να μιλούν για προσάρτηση ενός ακόμη συμμάχου του ΝΑΤΟ», ανέφερε.

Η ίδια, ωστόσο, εκτίμησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι απίθανο και ότι «εκείνο που θα δούμε είναι η άσκηση πίεσης ώστε, με την πάροδο του χρόνου, να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας».





