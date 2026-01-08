Επίθεση Τραμπ κατά Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών μετά την ψήφο για περιορισμό στρατιωτικών εξουσιών στη Βενεζουέλα

Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ένωσαν σήμερα τις δυνάμεις τους με Δημοκρατικούς συναδέλφους τους προκειμένου να προωθήσουν ένα σχέδιο ψηφίσματος που στοχεύει να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας, ένα πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος καταφέρθηκε κατά αυτών των στελεχών.

Το αίτημα επί της διαδικασίας ψηφίστηκε με 52 ψήφους υπέρ, εκ των οποίων 5 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, και 47 κατά και το ίδιο κείμενο αναμένεται πλέον να υποβληθεί σε ψηφοφορία στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα.

Σε περίπτωση που υιοθετηθεί, θα κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου η τύχη του είναι πιο αβέβαιη.

Ακόμα και στην περίπτωση υπερψήφισής του από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει ένα πιθανόν ανυπέρβλητο βέτο επί του κειμένου, το πεδίο εφαρμογής του οποίου παραμένει σε μεγάλο βαθμό συμβολικής σημασίας.

Εν αναμονή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στράφηκε κατά της «ανοησίας» πέντε γερουσιαστών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο «δεν πρέπει πλέον ποτέ να εκλεγούν».

«Αυτή η ψήφος εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνική άμυνα και ασφάλεια των ΗΠΑ», έγραψε στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τον ίδιο το σχέδιο είναι «αντισυνταγματικό».

Το κείμενο στοχεύει «να διατάξει την απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από εχθροπραξίες στο εσωτερικό της Βενεζουέλας ή κατά αυτής, τις οποίες δεν έχει εγκρίνει το Κογκρέσο».

Επομένως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα μπορεί να διεξάγει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Βενεζουέλας χωρίς να έχει προηγηθεί ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής επιδρομής το Σάββατο, ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ απήγαγαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες στο Καράκας και τους μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να απαντήσουν στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Έκτοτε, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ανοικτά πως οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και οι αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν το πετρέλαιό της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λευκός Οίκος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει εκ νέου στρατεύματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Αντί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των Αμερικανών για το κόστος διαβίωσης, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Βενεζουέλα», δήλωσε χθες ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν, ένας εκ των συντακτών του ψηφίσματος, καταγγέλλοντας την έλλειψη ενημέρωσης εκ μέρους της διοίκησης Τραμπ προς το Κογκρέσο πριν από την επιχείρηση του Σαββάτου.

Για τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ραντ Πολ, έναν άλλο συντάκτη του σχεδίου ψηφίσματος, ο σεβασμός του Συντάγματος των ΗΠΑ αμφισβητείται.

«Η συνταγματική εξουσία για την έναρξη του πολέμου στηρίζεται ακράδαντα στο Κογκρέσο», δήλωσε χθες ενώπιον του σώματος.

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές είχαν διατυπώσει τη δυσφορία τους μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Όμως, λίγοι είχαν ζητήσει τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της Βενεζουέλας, έως αυτό το πλήγμα που κατάφεραν σήμερα σε βάρος του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.