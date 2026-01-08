Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης απέρριψε, την αυθεντικότητα του βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ με πρόσωπα που παρουσιάζονται ως επενδυτές, κάνοντας λόγο για κακόβουλο προϊόν μοντάζ και για ενδεχόμενη υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας.

Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Το χρονικό της υπόθεσης

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέει τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες συμμετέχουν ο Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield, σύμφωνα με το Sigmalive.

Το βίντεο περιλαμβάνει αποσπάσματα συνομιλιών γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, την πρόσβαση στο Προεδρικό και τις σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.