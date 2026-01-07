Απειλεί για το ζήτημα της Γροιλανδίας ο Λευκός Οίκος. «Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, αλλά πρώτη επιλογή είναι η διπλωματία» διεμήνυσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Μια πιθανή αγορά συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας σημείωσε η αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. Τραμπ) έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι θεωρεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι’ αυτό το λόγο η ομάδα του συζητά επί του παρόντος τις πιθανές επιλογές αγοράς (σ.σ. της Γροιλανδίας)» ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ» σημείωσε.

Οι τρεις φάσεις για το μέλλον της Βενεζουέλας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα σχέδιο τριών φάσεων για τη Βενεζουέλα, το οποίο θα ξεκινήσει με τη σταθεροποίηση της χώρας μετά τη σύλληψη του ηγέτη Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, θα συνεχιστεί με την επίβλεψη της ανασυγκρότησης της χώρας και θα ολοκληρωθεί με τη μετάβαση, δήλωσε στο μεταξύ την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν θέλουμε να οδηγηθεί στο χάος», δήλωσε ο Ρούμπιο, μιλώντας μετά την ενημέρωση των γερουσιαστών των ΗΠΑ σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα.

«Η δεύτερη φάση θα είναι μια φάση που ονομάζουμε ανασυγκρότηση, και αυτή θα εξασφαλίσει ότι οι αμερικανικές, δυτικές και άλλες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στην αγορά της Βενεζουέλας με δίκαιο τρόπο», σημείωσε.

«Παράλληλα, θα ξεκινήσει η διαδικασία συμφιλίωσης σε εθνικό επίπεδο εντός της Βενεζουέλας, ώστε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να αμνηστευθούν και να αποφυλακιστούν ή να επιστρέψουν στη χώρα και να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών», πρόσθεσε ο Ρούμπιο. «Και στη συνέχεια, η τρίτη φάση θα είναι, φυσικά, η φάση της μετάβασης».

