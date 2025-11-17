Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι ελπίζει ότι μια ακόμη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προετοιμασίες.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Αύγουστο σε μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, όπου δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η Μόσχα έλαβε γνώση για ένα νομοσχέδιο επί του οποίου εργάζονταν οι Ρεπουμπλικάνοι των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ, το οποίο θα επιβάλει κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συνεργάζεται με τη Ρωσία.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση σχετικά με μια πιθανή ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εμπόλεμες πλευρές έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλές ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου από τότε που η Ρωσία έστειλε χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σχετικά με μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ελπίζει να υπάρξει μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προετοιμασίες εργασίας.

